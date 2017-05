Utestengt fra Eurovision, opptrådte på Krim-halvøya

PARIS (VG) Etter at Russlands representant ble nektet å delta i Eurovision i Kiev, arrangerte Russland sin egen konsert på det annekterte Krim.

Tirsdagens semifinale i Eurovision Song Contest gikk av stabelen uten bidraget fra Europas største land, Russland.

Den russiske representanten, Julija Samojlova (27), ble nektet å delta av den ukrainske sikkerhetstjenesten, fordi hun nylig har besøkt Krim-halvøya, et politisk betent område i Ukraina som i 2014 ble annektert av Russland.

Samojlova har nå innreiseforbud i Ukraina i tre år, til stor forargelse for russiske myndigheter. Selv om ikke Samojlova fikk fremføre sitt bidrag «Flame Is Burning» i Ukrainas hovedstad Kiev mandag, laget Russland sitt eget, meget symbolske arrangement tirsdag denne uken. De inviterte til en stor konsert – midt i stridens kjerne: I Sevastopol, Krims største by.

I russisk media hylles Samojlovas opptreden.

– Tusenvis av publikum tok varmt imot artisten, helt uanfektet av det sterke regnet på den åpne plassen der konserten foregikk, skriver det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Symbolsk dag

FAKTA: DET ANNEKTERTE KRIM: * Halvøya har vært ukrainsk siden 1954. Før det var Krim russisk. Nesten 60 prosent av innbyggerne er russere. * Russland annekterte halvøya sørvest i Ukraina i 2014. Vesten anerkjenner ikke Krim som russisk. (Kilder: regjeringen.no, NTB )

Konserten den 9. mai falt på selveste Seiersdagen, en minnedag for Sovjets seier over Nazi-Tyskland, som feires med militærparader og stor patriotisme over hele Russland. Den utviste Eurovision-artisten hadde også den spesialkomponerte sangen « Seiersdagen» på repertoaret tirsdag kveld, til stor jubel fra de mange tusen tilskuerne, skriver RIA Novosti.

Artisten unngikk å nevne Eurovision, og takket publikum for å ha invitert henne til å tilbringe den symboltunge dagen, ifølge Reuters.

SEIERSDAGEN: I Sevastopol fremførte Julija Samojlova den sangen hun skulle deltatt med i Eurovision i Kiev, i tillegg til den patriotiske sangen " Seiersdagen". FOTO: AP

Politisk betente opptredener også tidligere

I de tidligere Sovjetlandene ligger det mye prestisje i å gjøre det godt i Eurovision, så Russlands arge respons lot ikke vente på seg da utestengelsen ble kjent i mars.

UTESTENGT: Russiske Julija Samojlova har opptrådt blant annet under Paralympics i 2014. Den folkekjære artisten sitter i rullestol. FOTO: REUTERS

– Dette er enda en forferdelig, kynisk og umenneskelig handling fra myndighetene i Kiev, sa viseutenriksminister Grigorij Karasin til nyhetsbyrået Interfax.

Samojlova (27) ble tilbudt å fremføre sitt bidrag via satellitt, men det nektet det russiske statlige kringkastingsselskapet å gå med på.

Norske Jon Ola Sand, Den europeiske kringkastingsunions sjef for Eurovision Song Contest, håpte i det lengste at alle de 43 landene skulle få delta.

I mars sa Sand til VG at det «er avgjørende at konkurransen holdes fri for politikk».

Dette er ikke første gangen politikk blander seg i musikkonkurransen. I 2009 deltok Georgia med sangen «We Don’t Wanna Put In», hvor de hevdet at det var tilfeldig at «put in» høres ut som «Putin». I 2013 var Finlands bidrag «Marry Me» en protest mot at landet ikke tillot ekteskap mot homofile.