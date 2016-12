Nobelpriskonserten: Fleipet med Johaug

FORNEBU (VG) Nobelvert Conan O'Brien spøkte med langrennsløper Therese Johaug på direkten.

– Forresten ble jeg nesten disket som vert for kveldens konsert fordi jeg testet positivt etter å ha brukt en leppekrem, sa Conan O'Brien, foran anslagsvis 300 millioner TV-seere.

Konserten i Telenor Arena direkteoverføres til 130 land og streames live på Youtube. Det kommer i tillegg til de 8000 publikummerne i salen.

Den amerikanske komikeren og talkshowverten lo av sin egen morsomhet. Mottakelsen var blandet, ifølgte NTB. Men talkshow-verten reddet seg inn igjen.

– Damer og herrer, jeg forstår ikke den spøken. En gjeng nordmenn sa til meg at jeg måtte dra den vitsen. Så min unnskyldning til folk som ser på dette rundt om i verden, og ikke forstår. Det gjør ikke jeg heller, sa han, og ble møtt med latter.

Trump-spøk

Da hadde Conan O'Brien allerede vitset om USAs påtroppende president Donald Trump. O'Brien startet med å spørre de 8000 som var på den 23. utgaven av nobelkonserten, om noen lurte på hvorfor en komiker er vert for Nobels fredspriskonsert.

– Til dem vil jeg si: Hvorfor er en realitystjerne USAs nye president? Kan noen forklare meg det?

Til ære for fredsprisvinneren

Den 23. utgaven av Nobels fredspriskonsert var til ære for Colombias president, Juan Manuel Santos, og for hans arbeid for å ende en borgerkrig som har vart i over et halvt århundre. Han trakk frem at Colombias president hedres i kveld fordi han har klart å samle et svært splittet land.

– President Santos, jeg har bare ett spørsmål til deg. Kan du gjøre det samme for mitt land? Jeg er i Norge av to grunner: Én, for å være vert for denne prestisjefylte eventen. To, fordi jeg trenger et nytt sted å bo etter presidentvalget i USA.

Han spøkte også med Norge.

– Jeg liker å være i Oslo, men vinteren kan være litt hard. Det er mørkt 18 timer i døgnet. Jeg kom hit i går, og har allerede skrevet fire selvmordsbrev. Norge er et økonomisk kraftsentrum, gratulerer. Norge har så mye olje at dere er Skandinavias svar på Texas. Den eneste forskjellen på dere og Texas er at dere tror på evolusjonen, sa O'Brien.

Marcus og Martinus under Nobelkonserten i kveld. Foto: HELGE MIKALSEN

Marcus og Martinus tyvstartet

De som trodde at de måtte vente til slutten av kveldens Fredspriskonsert for å få høre de norske tvillingene, Marcus og Martinus, tok feil.

En halvtime før selve konserten skulle begynne, kom de to populære gutta ut på scenen for å varme opp – og det var ingen tvil om at de både varmet og overrasket fansen.

– Dette kommer til å bli veldig bra. Vi gleder oss til i kveld, sa de populære gutta fra scenen før showet.

På selve konserten dro de 14 år gamle tvillingbrødrene Marcus og Martinus Gunnersen til med hitene «Without you» og «Bae».

– Vi har aldri vært i Colombia, men vi vil gjerne dra dit, sa de fra scenen.

Colombianske Juanes opptrådte på nobelkonserten for tredje gang. Den latinamerikanske superstjernen førte til at et rekordstort antall spansktalende journalister hadde tatt turen til Oslo.

Columbias president, Juan Manuel Santos, sa i sin takketale at han var litt nervøs.

– Det er ikke hver dag du mottar Nobels fredspris, utdypet Santos.

Ifølge Santos er 50 millioner columbianere som hadde fortjent Nobelprisen, spesielt ofrene.

– På vegne av disse 50 millionene vil jeg gjerne uttrykke deres takknemlighet og min takknemlighet til det norske folk, til den norske regjering, sa Santos.

PÅ PLASS: Kronprinsesse Mette Marit er på plass ved siden av fredsprisvinneren, Columbias president Juan Manuel Santos. Foto: HELGE MIKALSEN

O'Brien takket for seg ved å introdusere siste gjest:

– Han trenger neppe noen nærmere presentasjon!

Britiske Sting fremførte blant annet låtene «Fragile», «Message In A Bottle» og «Every Breath You Take» til stor jubel og tidvis allsang fra salen.

– Gratulerer! Ropte han da han forlot scenen.

Nobelkonserten ble også gjestet av flere andre artister. Den norske indiepopgruppen Highasakite og den amerikanske popkometen Halsey fremførte to låter hver.

