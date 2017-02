Konsertanmeldelse: The Weeknd

God helgeavslutning på The Weeknds andre Spektrum-opptreden.

KONSERT: The Weeknd

STED: Oslo Spektrum

PUBLIKUM: cirka 600

AKTUELT ALBUM: «Starboy»

Da Abel Tesfaye dukket opp fra intet med gratisteipen «House of Balloons» våren 2011, var det vanskelig å se for seg at den klaustrofobiske og dopavhengige R & B-en hans skulle lede ham til arenakonserter over dammen noen år senere.

Livet som «Starboy» var ikke så sannsynlig, men overraskende nok har hans rusflørtende R & B blitt stueren.

The Weeknd, som kanadieren er best kjent som, var definitivt ikke klar for Oslos storstue da han varmet opp noe haltende for Drake her i 2014. Året etter, i det lukkede og oppslukende showcaset hans på Vulkan en knapp kilometer unna viste at han kledde den intime settingen langt bedre.

Så ved hans tredje opptreden i hovedstaden er det et spørsmål som hviler over forventningen. Har scenepersonligheten Tesfaye vokst seg stor nok, i takt med det økende antallet av listetoppere i baklomma, eller vil han drukne i Spektrums klaskete akustikk som sist?

Han åpner i hvert fall klokkerent med «All I Know». En lyskaster rett i fleisen mot oss på sitteplassene gjør at vi ikke ser stort, men den Jacko-besatte falsetten hans over truende synther er upåklagelig.

Gikk du glipp av VG+ reportasjen: Sex, dop og dyre biler

Dessverre utgjør den første tredjedelen av konserten en drakamp mellom hans to største styrker.

Fra «Reminder» til «Ordinary Life», faller Tesfaye mellom to stoler. Han sliter med å fange den mesterlige dysterheten eller det utspekulerte popspikkeriet han ellers balanserer så godt. Og det gir konserten en treg start - spesielt når kommunikasjonen med publikum er begrenset til å varsomt holde opp et norsk flagg som ble kastet på scenen av en ivrig tilskuer.

Selv om kruttet fra en av fjorårets beste singler blåses av litt tidlig, klarer riktig nok «Starboy», den funky R&B-svisken «A Lonely Night» og garage-flørten «Rockin’» å løfte settet. Showets uptempo-segment topper seg med en vellydende mashup av «Secrets» og «Can’t Feel My Face», der Tesfays virkelig viser seg som arenaverdig. Her kommer stjernegutten fram!

«Bring the drugs, baby, I can bring the pain» synger han på den nå ikoniske «Wicked Games», gjennombruddet som dannet grunnlaget for den rusfylte angsten som har blitt hans bunad. Det er rart å se hele Spektrum belyst av veivende mobiltelefoner og allsang til dette hedonistiske deppesporet - men det gjør det intet mindre magisk.

Les også: Cashmere Cat i studio med The Weeknd

Også lengselen i «High For This» og «Crew Love» viser hvor mye bedre låtene hans blir når lengselen i stemmen hans og tekstinnholdet jobber med hverandre.

Det funker ikke helt når han oppfordrer folk til å danse igjen til Daft Punk-samarbeidet «I Feel It Coming», for den er mer søvndyssende enn noe annet - men så setter han skapet tilbake med «False Alarm» og «The Hills» som ekstranummer.

Tesfaye består prøvelsen av en godt belyst arena, men jeg sitter fortsatt igjen med følelsen av at han hører hjemme i den mørke tåken.

SANDEEP SINGH