Konsertanmeldelse: Hkeem&Temur på Stavernfestivalen

Fy fader!

Her er litt generasjonshumor: For å tilfredstille både de med pensjonspoeng og penger, og generasjonen uten noen av delene, har Stavernfestivalen satt opp Vamp som motprogrammering til Hkeem.

KONSERT: HKEEM&TEMUR STED: Stavernfestivalen PUBLIKUM: ca. 2000

Eller omvendt. Uansett gjør det at ungdomskonserten på toppen av konserthøyden får stadig små innblikk i myk felerock fra Haugalandet innimellom Abdullhakim Hassane fra Stovners noe mindre myke observasjoner.

I en perfekt verden hadde det selvsagt vært omvendt.

Den eneste låten som 19-åringen har ute på Spotify er i skrivende stund spilt nærmere 22 millioner ganger etter bare noen få måneder. Det har selvsagt ekstremt mye med en viss episode av «Skam» å gjøre. Den som passende nok deler navn med låten, og brukes i et klipp som burde få også de som var her å høre «Månemannen» til å ønske de var unge igjen.

Se! For en suksess!

Og i alle fall hvis de hadde vært til stede under åpningsnummeret «Sakte men sikkert». Den er ikke en eksplosjon av den gamle sorten, men viser hvor ekstremt profesjonell Hkeem har blitt etter bare et knapt år i radaren. Han har kanskje ikke så mye annet å si mellom låtene enn å rope ulike varianter av «STAVERNERDETNOLIVHER?» og «ALLESAMMENHENDAOPPIVÆRETALLESAMMEN». Men diksjonen, fraseringen hans er krystallklar. Han er forlengst en scenepersonlighet, og vet å pirre sitt publikum. Hør bare denne dialogen, tjue minutter ut i konserten:

– Fy faaen

(Publikum hyler)

– Ikke helt ennå folkens. Det kommer, det kommer.

Eller når han introduserer en ny låt som nest siste, og det i den melankolske oppstemtheten som den har arvet fra «Fy Faen» blir klart at Hkeem mest av alt er den tenkendes Nico & Vinz. Tekstene har samme budskap: Tro på deg selv, livet er kjipt, det blir bedre. Men det ligger mer substans og poetisk forståelse av hverdagens smerte bak.

Selve hiten, den som alle er her for, skaper akkurat så mye liv som en låt som er streamet over 20 millioner ganger skal gjøre. Der og da virket det nesten som minst 80 prosent av disse streamingene er gjort i Stavernområdet. «Kim du nå va» med Vamp prøver, men er ikke i nærheten av å overdøve jubelen. Den sitter faktisk så bra at de like gjerne spiller den en gang til. Et pussig, litt enkelt grep for å fylle opp en konserthalvtime, ja visst. Men akkurat så idiotisk enkelt at det ikke kan summeres opp i annet enn nettopp «Fy Faen».

TOR MARTIN BØE