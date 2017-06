Trosset frykt og mottok jubel under kveldens store konsert, hvor Justin Bieber ba til Gud og hyllet ofrene og kjærligheten.

Med verden i sjokk over lørdagens terror i London, var det søndag kveld duket for minnekonsert i Manchester.

Opprinnelig ment som en markering av det forrige terrorangrepet på britisk jord.

Les også: Christine ble drept i London-terroren

Det ble en emosjonell forestilling, preget av dyp sorg og sprudlende musikkglede.

Konserten har ifølge Telegraph sanket inn over 20 millioner kroner til skadde, pårørende og etterlatte.

Den ble avrundet med Grande i front av gjesteartistene – for en versjon av «One Last Time», som har fått spesiell betydning i kjølvannet av udåden som krevde 22 liv.

OVERRASKET: Liam Gallagher kom uannonsert på scenen, og fremførte «Live Forever» dedikert til ofrene, sammen med Coldplays Chris Martin. Foto: AP

Så du? Stod ansikt til ansikt med menn de trodde var selvmordsbombere

Helt slutt var det imidlertid ikke før en tidvis hulkende Grande sang «Somewhere Over The Rainbow» alene – med en pause hvor det brast helt for henne.

Øredøvende



– Jeg elsker dere av hele mitt hjerte, Manchester, sa popstjernen, som så ut til å gå gjennom et langt register av følelser gjennom showet.

LAGDE FEST: Katy Perry. Foto: AFP

En time ut i konserten kom Grande første gang på scenen, til øredøvende jubel fra stadion.

– Vi er så takknemlige for at dere står opp og tar denne oppgaven, sa hennes manager Scooter Braun i forkant, adressert til den hardt prøvede 23-åringen og hennes crew.

Sang med skolebarn



Grande sørget for feststemning fra scenen, først med «Be Alright» og «Break Free».

Sjekk: Dette vet vi om terrorangrepet i London

Få øyne var tørre da hun senere sang sammen med 24 elever fra Parrs Wood High School i Manchester.

Flere av disse var på konserten som endte så tragisk.

(saken fortsetter under bildet)

TÅRER OG TONER: Ariana Grande tok med et skolekor fra Manchester på scenen. Sammen fremførte de en gripende «My Everything». (skjermdump fra NRK)

SMILTE: Flere hundre millioner TV-seere verden over fikk også se Ariana Grande sprudle på sin første opptreden siden terroren i Manchester. Foto: REUTERS

Grande hadde ikke spart på konfekten, og hentet duettpartnere fortløpende – kjæresten Mac Miller ble fulgt av Miley Cyrus.



I en lengre tale fortalte Grande at hun hadde møtt moren til 15 år gamle Olivia Campbell, som ble drept på konserten for 13 dager siden.

Husker du? – Hvil i fred min dyrebare, nydelige jente

– Jeg gråt. Men da sa hun at Olivia ikke hadde ønsket at vi skulle gråte. Hun ville ha ønsket å høre hitlåtene, sa Grande i en miks av latter og tårer, og gjøv løs på den reggaeinfluerte «Side To Side».

Justin Bieber brøt ut i tårer på tampen av sitt akustiske sett.

STILTE MED GITAREN: Justin Bieber. Foto: AP

– Jeg vil ikke gi slipp på håpet, jeg vil ikke gi slipp på kjærligheten, og jeg vil ikke gi slipp på Gud. Løft hendene hvis dere ikke vil gi slipp, sa en gråtkvalt Bieber i en hyllest til ofrene og de mange skadde.

Få med deg: Candice ble knivstukket i halsen

Kjærlighet, kjærlighet



Superstjernen var tydelig til stede for å trøste.

HYLLET VENNINNEN: Miley Cyrus snakket varmt om Ariana Grande fra scenen. – Ariana har bevist at hun er et godt forbilde for så mange unge jenter her ved å tromme oss alle sammen i kveld, sa hun. Foto: GETTY

– La oss rope, kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet. Kjærlighet vinner alltid, sa Bieber og fikk med noe som virket som samtlige 50.000 tilskuere.

– For en vidunderlig ting vi gjør i kveld, er dere ikke enig? Hva er bedre enn å bekjempe ondskap med godhet? Det er en stor ære for meg å være her, erklærte popgiganten, som besøker Stavanger 7. juni.

– Vi er sterke



Marcus Mumford fra Mumford & Sons åpnet konserten med klar beskjed:

– La oss ikke være redde!

ALLSANG: Robbie Williams sørget for stadionbrøl i hjembyen. Foto: GETTY

Robbie Williams kom på scenen tidlig, og fikk publikum til å brøle «MANCHESTER, WE'RE STRONG» av full hals.

Allsangen avtok ikke da han fulgte opp med «Angels» – hvor publikum i stor grad tok seg av refrenget.

Ingen frykt



TV-bildene ga inntrykk av at tilskuerne først og fremst hygget seg.

Ariana Grande antydet fra scenen at det først var planlagt en annen type konsert. Men med innslag som Katy Perrys «Roar» og Coldplays «Viva La Vida» ble showet langt fra bare sorgtungt.

– Jeg verken føler, hører, ser eller lukter noen frykt her i kveld. Jeg ser bare positivitet, sa Pharrell Williams etter å ha fremført «Get Lucky».

HAPPY OG LUCKY: Pharrell. Foto: AP

– Alt jeg føler er kjærlighet, la han til, og fikk Miley Cyrus ut på scenen for å hjelpe til med «Happy».

I forkant av konserten fikk man ytterligere inntrykk av hvor bredt terroren rammet Manchester.

I sendingen ble en av byens mange store rocklegender, Peter Hook fra Joy Division og New Order, intervjuet.

Hook kunne fortelle at datteren hans var på Grande-konserten, og havnet på sykehus etterpå.

Etter lørdagens hendelser i London ble det spekulert i hvorvidt «One Love»-konserten i Manchester ville bli avlyst.

(saken fortsetter under bildet)

TOK MUSIKKEN TILBAKE: Publikum på Old Trafford Cricket Ground. Foto: AP

Les også: Politimann gikk til angrep med batong

Ariana Grandes manager Scooter Braun gjorde det imidlertid tidlig klart at konserten skulle gå som planlagt – med en ekstra dimensjon knyttet til seg.

Se bilder av Manchester-folk på vei til veldedighetskonserten – som ble tungt bevoktet av politi – her:

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP