Piers Morgan kritiserer Ariana Grande for ikke å besøke skadede fans

Den britiske TV-personligheten går hardt ut mot den terrorrammede popstjernen – og får selv kritikk.

23 år gamle Ariana Grande ser ut til å ha gått i dekning etter bombeangrepet ved hennes konsert i Manchester mandag.

Les også: Kjæresteparet Chloe (17) og Liam (19) døde på konserten

Så langt har hun kun kommunisert via én Twitter-melding.

Sjekk: Ariana Grande: «Knust»

Tirsdag kveld var hun tilbake i USA, hos kjæresten, i Florida. Bildene av hjemkomsten er de eneste som er offentliggjort av henne siden terroranslaget.

Så du? Sønderknust Ariana Grande tilbake i USA

Torsdag ble det omsider bekreftet at hun avlyser resten av turneen sin.

KRITISK: Piers Morgan. Foto: AFP

Grande har fått massive mengder støtte og sympati i etterkant av tragedien.

Den kontroversielle britiske TV-programlederen Piers Morgan (52) er imidlertid ikke imponert.

Hagler med skjellsord



Torsdag besøkte Dronning Elizabeth Ariana Grande-fans som ligger hardt skadet på sykehus i Manchester.

Dét syntes Katy Perry var fint gjort, så hun la ut en tweet om det – som Morgan har svart på.

«Enig. Hadde vært fint om Ariana Grande hadde gjort det samme», skriver Morgan.

På Twitter hagler det med skjellsord mot Morgan for hans utsagn. Flere påpeker at Grande antagelig selv er traumatisert.

«Antagelig ikke så mye som de drepte og sårede. Hun burde ha blitt igjen og besøkt sine skadede fans», svarer Morgan til en som kaller ham en «fucking idiot».

«Good morning Britain»-programlederen påpeker videre at en 23-åring ikke er et barn, og at dersom dronningen greier å komme seg på sykehusbesøk, burde stjernen ofrene betalte for å se gjøre det samme.

På spørsmål om hva han selv ville gjort, svarer Morgan:

«Jeg garanterer 100% at jeg ville blitt igjen for å besøke de som ble drept eller såret etter å ha sett meg opptre.»

Ariana Grande-leiren har foreløpig ikke kommentert kritikken.