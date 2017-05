Konsertarrangøren skal ha møte med politiet før Bruno Mars-konserten på Telenor Arena

Live Nation sier de har en god sikkerhetsplan for morgendagens konsert. I dag møter de politiet for å vurdere om de skal sette inn spesielle tiltak etter Manchester-angrepet.

Bruno Mars (31) går på scenen på Telenor Arena på Fornebu i morgen, onsdag kveld. Live Nation har solgt nærmere 23.000 billetter.

Christian Schøyen, prosjektdirektør hos Live Nation, sier til VG at de i dag skal ha et møte for å vurdere om sikkerheten rundt Bruno Mars-konserten skal skjerpes ytterligere.

– Vi skal møte sikkerhetsselskapet Pro Sec, politiet og ansvarlige for Telenor Arena og danne oss et bilde av hva som egentlig har skjedd, før vi kan sette i gang eventuelle tiltak – hvis vi føler at vi trenger det. Men sånn jeg leser situasjonen nå, så trenger vi ikke det. Vi har en god sikkerhetsplan rundt alle de arrangementene vi har, sier konsertarrangøren.

Det er knapt to uker siden Ariana Grande (23) opptrådte på Telenor Arena foran om lag 12.000 norske fans. I natt ble Manchester Arena, hvor nettopp Grande hadde opptrådt, åsted for en terroraksjon som har krevd minst 22 menneskeliv og skadet over 50 andre. Flere av ofrene er barn.

Schøyen presiserer at som konsertarrangør, er han alltid bekymret for publikum.

– Vi vil at de skal føle seg trygge i omgivelsene. I dette tilfellet tenker jeg at det som har skjedd, ikke har noe med hverken Ariana Grande eller Bruno Mars å gjøre, men et ønske om å skade så mange som mulig ved å velge områder der mennesker samles. Sånn sett har det ingenting å si om Ariana Grande var her i går eller i forrige uke, mener Schøyen.

Daglig leder for Telenor Arena, Gullik Anthon Jensen, sier til VG at det som er skjedd er tragisk

– Trist, trist og atter trist – at det skjer der og alle andre steder. Vi legger utrolig stor vekt på sikkerhet under våre konserter. Arrangøren er hovedansvarlig, i samarbeid med politiet og oss. Derfor skal vi møtes i dag og snakke sammen.

Vantro Bruno Mars



Uten å nevne sine egne forestående konserter, skriver Bruno Mars på Twitter at han er rystet.

«Jeg har ikke ord for å beskrive hva jeg føler over det som har skjedd i Manchester. Jeg vil ikke tro på at den verden vi lever i, kan være så ond».

«Gud velsigne familien og vennene til alle som er berørt av dette marerittet», legger superstjernen til.

Sist Bruno Mars opptrådte i Norge, var da han solgte ut Oslo Spektrum i 2013.

Den amerikanske popstjernen Ariana Grande er selv uskadet, men i dyp sorg over tragedien. Hun hadde nettopp gått av scenen i Manchester Arena da en rekke øyenvitner meldte om en stor eksplosjon på arenaen.

«Knust. Fra bunnen av hjertet mitt, jeg er så lei meg. Jeg har ikke ord», skrev sangeren på Twitter i natt.

Politisjef i Manchester Ian Hopkins fortalte på en pressekonferanse tirsdag at den antatte angriperen døde i angrepet, og at han detonerte en selvmordsbombe. Gjerningsmannen skal ha båret en provisorisk sprengladning som ble utløst.

