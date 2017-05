Justin Bieber blir med på Ariana Grandes nye Manchester-konsert

Stjernespekket veldedighetskonsert til inntekt for etterlatte på søndag.

En rekke artister i stjerneklassen er klare for Grandes konsert.

Blant dem er Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus og Katy Perry, ifølge BBC.

Les også: Ariana Grandes mamma bryter tausheten

Konserten vil finne sted under to uker etter terrordåden, på Old Trafford fotballstadion, med plass til 50.000 tilskuere.

Den blir direktesendt av BBC, og streames for alle som vil se.

Fikk du med deg? Ariana Grande kritiseres for ikke å besøke skadede fans

TILBAKE PÅ SCENEN: Ariana Grande, her i Telenor Arena i Bærum 10. mai. Foto: FRODE HANSEN

Andre artister som er med: Take That, Usher, Pharrell og Niall Horan fra One Direction.

Inntektene vil gå til fondet We Love Manchester.

Så du denne? Lisa (45) kan ha blitt reddet av mobilen

Noen er negative



Grande har tilbudt fribilletter til alle som var tilstede ved den skjebnesvangre konserten i Manchester mandag 22. mai.

Flere bilder: Overvåkingsvideo viser Abedi

Konstabel Ian Hopkins ved Manchester-politiet sier til BBC at de har diskutert konserten med etterlatte og pårørende, og at flertallet av disse er svært positive til den forestående begivenheten.

22 personer drept: Få hele oversikten her

– Men det er også noen som helt klart ikke er det. Og det er absolutt forståelig, sier Hopkins.