Ariana Grandes støttekonsert utsolgt på seks minutter

Billettsiden Ticketmaster krasjet torsdag morgen etter stor pågang.

Billettene til veldedighetskonserten for etterlatte av Manchester-terroren ble lagt ut 09.00 norsk tid. Seks minutter senere var alle billettene revet bort, ifølge The Sun.

De som var til stede på konserten 22. mai er tilbudt gratis billetter.

Frustrasjonen var imidlertid stor blant resten av fansen som forsøkte å skaffe seg billetter torsdag morgen. Stor pågang første til at billettsiden krasjet, og flere ble kastet ut av køen.

Litt over en time etter at billettene var solgt ut, publiserte Ticketmaster en uttalelse på siden sin.

– Ticketmaster ble ikke overraskende møtt med en bemerkelsesverdig etterspørsel for «One Love Manchester»-billettene vi hadde til salg denne morgenen – 140.000 fans var på nettsiden og telefonsenteret vårt ble ringt ned, står det.

De opplyser videre at nettsiden for «One Love Manchester» hadde over 450.000 søk det siste døgnet.

Konserten finner sted på Old Trafford Cricket Ground 4. juni. Arenaen har plass til 50.000 tilskuere. På scenen får Grande med seg blant annet Justin Bieber, Take That, Usher, Pharrell og Niall Horan fra One Direction.

Billettinntektene vil gå til fondet We Love Manchester.