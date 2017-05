Ariana Grandes mamma om Manchester-terroren: – I dyp sorg

En uke etter angrepet som tok livet av 22 mennesker, tilbyr artistens mamma støtte til de rammede. Samtidig ber politiet om mer hjelp.

Ariana Grandes mamma, Joan, markerte mandag kveld den amerikanske høytidsdagen for døde krigshelter ved å gi sin første uttalelse om terrorangrepet ved datterens konsert i Manchester.

– Den siste uken har jeg brukt på å reflektere og be, i dyp sorg, skriver hun på Twitter.

– Jeg slår følge med min datter, og vil tilby min hjelp og støtte til alle som er berørt av den djevelske terrordåden som fant sted i Manchester.

HOLDER SAMMEN: Ariana Grande (23) og mamma Joan (48), her avbildet i 2015.

Joan Grande var selv til stede på konserten, og var ifølge flere kilder med på å hjelpe datterens unge fans i sikkerhet.

Hun forteller nå at hun bærer ofrene i sitt hjerte.

– De som mistet livet, de som ble skadet, de som er på bedringens vei og alle som overlevde den kvelden, samt familier og venner som nå er i bunnløs sorg. Jeg støtter dere alle i kampen mot ondskapen, og vi står samlet om aldri å la den styre livet vårt, skriver Joan Grande.

Ariana Grande har søkt tilflukt hos sin mor i byen Boca Raton i Florida.

TMZ melder at sikkerheten rundt familiehjemmet er trappet vesentlig opp etter Manchester-terroren, både privat og fra politiets side.

Ber publikum om hjelp

Rundt 1000 politifolk har jobbet dedikert med konsertangrepet de siste syv dagene, og dette er det vi vet om resultatene så langt:

Den antatte selvmordsbomberen, Salman Abedi (22), fikk trolig trening av ekstremistgruppen IS i Syria, ifølge en amerikansk tjenestemann som CNN har snakket med.

Så du denne? Lisa (45) kan ha blitt reddet av mobilen

Politiet har frigitt flere bilder av Abedi. På det siste av dem, frigitt mandag kveld, bærer han på en blå koffert.

Politiet har frigitt flere bilder av Abedi. På det siste av dem, frigitt mandag kveld, bærer han på en blå koffert.

– Har du sett Abedi med denne kofferten mellom 18. og 22. mai 2017? Hvor så du ham med den i dette tidsrommet? Hvis du har noen opplysninger om kofferten, trenger vi at du tar kontakt med oss, sier etterforskningsleder Russ Jackson i en uttalelse, og legger til:

– Vi har ingen grunn til å tro at denne kofferten inneholder noe farlig, men ber likevel folk om å være forsiktige.

Bilder fra et CNN-helikopter viste mandag ettermiddag at politiet gjennomførte et søk på en søppelhaug nær Bury. Det vites ikke om det er kofferten de søker etter.

16 pågrepet – to løslatt

14 menn sitter i varetekt i Storbritannia mistenkt for brudd på britiske terrorlover. Til sammen er 16 personer pågrepet etter angrepet. To av dem – en tenåringsgutt og en kvinne – er senere blitt løslatt.

En av dem som er pågrepet i Manchester, er ifølge britiske medier den antatte gjerningsmannens eldre bror Ismael.

I tillegg til pågripelsene i Storbritannia, er broren og faren til den antatte gjerningsmannen pågrepet i Libya. Politiet i Tripoli sier at broren kjente til bombemannens planer på forhånd, og at begge var medlemmer av IS.

Stod på mistenkt-liste



Salman Abedi, som har bakgrunn fra Libya, sto på en liste over 23.000 mistenkte jihadister i Storbritannia, men var ikke blant de 3.000 som var under aktiv etterforskning og overvåkning. M15 har uttalt at tjenesten på grunn av knappe ressurser må prioritere å etterforske de som anses som de farligste.

Manchester-politiet oppfordrer publikum til å gi tips om 22-åringens bevegelser etter at han kom tilbake til Storbritannia fra utlandet 18. mai.

De frykter at flere bomber kan være i omløp og at medsammensvorne planlegger nye terroraksjoner, skriver NTB.

Lørdag senket Storbritannia trusselnivået fra «kritisk» til det nest høyeste nivået «alvorlig». Statsminister Theresa May ber folk fortsatt være årvåkne.

Politiet har siden angrepet gjennomført større aksjoner i Fallowfield, Whalley Range, Moss Side, Withington, Blackley, Cheetham Hill, Wigan, Gorton, Rusholme og Nuneaton, skriver Manchester Evening News.