Trosset frykt og mottok jubel under kveldens store konsert.

Mens verden fortsatt jobber med å bearbeide gårsdagens terror i London, er man nå i gang med konserten som opprinnelig var ment som en markering av det forrige terrorangrepet på britisk jord – ved Ariana Grandes konsert for snart to uker siden.

En time ut i showet var Grande selv på scenen, til øredøvende jubel fra stadion.

– Vi er så takknemlige for at dere står opp og tar denne oppgaven, sa hennes manager Scooter Braun i forkant, adressert til den hardt prøvede 23-åringen og hennes crew.

Grande sørget for feststemning fra scenen, med «Be Alright» og «Break Free». Verbalt holdt hun det kort:

– Dere må ha en fin kveld! One Love, Manchester, jeg elsker dere!

GOD STEMNING: Ariana Grande med The Black Eyed Peas. (skjermdump fra NRK)

Hun kom raskt tilbake på scenen, for en duett med Victoria Monet, «Better Days».

Deretter tok Grande imot Black Eyed Peas, og tok selv vokalen på refrenget i «Where Is The Love».

Få øyne var tørre da hun senere sang sammen med 24 elever fra Parrs Wood High School i Manchester. Flere av disse var på konserten som endte så tragisk.

GRÅT OG SANG: Ariana Grande tok med et skolekor fra Manchester på scenen. Sammen fremførte de en tårevåt «My Everything». (skjermdump fra NRK)

SKAPTE ALLSANG: Robbie Williams. Foto: GETTY

Grande hadde ikke spart på konfekten til kveldens konsert, og hentet duettpartnere fortløpende – kjæresten Mac Miller ble fulgt av Miley Cyrus.



Med Cyrus fremførte hun Crowded House-klassikeren «Don't Dream It's Over», til stor respons fra fansen.



Marcus Mumford fra Mumford & Sons åpnet konserten med klar beskjed til de 50.000 tilskuerne:

– La oss ikke være redde!

Deretter fulgte noen sekunders stillhet til ære for ofrene, før Mumford fremførte låten «Timshel» akustisk, hvor tekstlinjen «you are not alone in this» står sentralt.

HYLLET VENNINNEN: Miley Cyrus snakket varmt om Ariana Grande fra scenen. – Ariana har bevist at hun er et godt forbilde for så mange unge jenter her ved å tromme oss alle sammen i kveld, sa hun. Foto: GETTY

Byens største boyband, Take That, tok over derfra, og ble avløst av sitt forhenværende medlem Robbie Williams, som fikk publikum til å brøle «MANCHESTER, WE'RE STRONG» av full hals.

Allsangen avtok ikke da han fulgte opp med «Angels» – hvor publikum i stor grad tok seg av refrenget.

Ingen frykt



TV-bildene gir inntrykk av at tilskuerne først og fremst hygger seg.

– Jeg verken føler, hører, ser eller lukter noen frykt her i kveld. Jeg ser bare positivitet, sa Pharrell Williams etter å ha fremført «Get Lucky».

– Alt jeg føler er kjærlighet, la han til, og fikk Miley Cyrus ut på scenen for å hjelpe til med «Happy».

I forkant av konserten fikk man ytterligere inntrykk av hvor bredt terroren rammet Manchester.

TAR MUSIKKEN TILBAKE: Publikum på Old Trafford Cricket Ground. Foto: AP

I sendingen ble en av byens største rocklegender, Peter Hook fra Joy Division og New Order, intervjuet – og han kunne fortelle at datteren hans var på Grande-konserten, og havnet på sykehus etterpå.

Etter lørdagens hendelser i London ble det spekulert i hvorvidt «One Love»-konserten i Manchester ville bli avlyst.

Ariana Grandes manager Scooter Braun gjorde det imidlertid tidlig klart at konserten går som planlagt – nå med en ekstra dimensjon knyttet til seg.

