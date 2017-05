Ariana Grande er knust etter eksplosjon på konsert i Manchester

«Knust. Fra bunnen av hjertet mitt, jeg er så lei meg. Jeg har ikke ord».

Det skriver den amerikanske artisten på Twitter etter at 19 av hennes fans, mange av dem unge, nå er døde - og mange flere skadet.

Les også: Mange drept ved konsert i Manchester

Ariana Grande hadde akkurat gått av scenen da en rekke øyevitner meldte om en stor eksplosjon på Manchester Arena mandag kveld. Popikonets manager Scooter Braun skriver i en uttalelse:

– I kveld er våre hjerter knust. Ord kan ikke uttrykke vår sorg for ofrene og familiene som er rammet i dette meningsløse angrepet. Vi sørger over livene til barn og kjære som er tatt i denne feige handlingen.

Ifølge TMZ forteller kilder tett på artisten at hun inntil videre setter resten av verdensturneen på vent. Grande skulle etter planen opptre i London på torsdag og reist videre til Belgia, Polen, Tyskland og Sveits.

Manchester Arena er en av Storbritannias mest benyttede konsertsaler. Et utall store artister har opptrådt der.

Terroraksjoner eller alvorlige ulykker ved en konsert er en artists verste mareritt. Og artister verden over gir tydelig uttrykk for forferdelse over det som har skjedd.

RYSTET: Norgesaktuelle Bruno Mars. Foto: AFP

– Det finnes ikke ord for hva jeg føler om det som har skjedd i Manchester. Jeg ønsker ikke å tro at verdenen vi lever i kan være så grusom, skriver Bruno Mars på Twitter.

Dette vet vi: Manchester-eksplosjonen

Bruno Mars spiller i Telenor Arena i Bærum onsdag – hvor Ariana Grande underholdt sitt unge, norske publikum for bare to knappe uker siden.

– Utenkelige hendelser. All min kjærlighet til de involverte familiene, skriver Shawn Mendes, som spilte i Telenor Arena sist fredag.

Sjekk: – Én skrek og så begynte alle å løpe

– Jeg kan ikke tro det jeg hører. Mine tanker er med dere, Manchester. Hold dere trygge og pass på hverandre, skriver Astrid Smeplass.

Se flere av Ariana Grandes kollegers reaksjoner her: