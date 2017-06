Ariana Grande blir æresborger av Manchester

Den amerikanske popstjernen er foreslått som æresborger av Manchester etter at støttekonserten samlet inn rundt 32 millioner kroner til terrorofrene i byen.

Ifølge BBC er det bystyret i Manchester som har foreslått å få på plass et nytt system for å hedre fremragende bidrag til byen.

Grande skal være øverst på listen over folk som fortjener hedersbetegnelsen, etter at hun organiserte støttekonserten «One Love» 4. juni. Konserten var et veldedighetsarrangement der Grande hadde fått med seg blant annet Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Pharrell og Robbie Williams.

Billettinntektene og donasjoner på nær 32 millioner kroner går til ofrene etter bombeangrepet på Grandes konsert i Manchester 22. mai, der 22 mennesker døde og 59 ble skadet.

SATTE REKORD: Konserten «One Love» ble årets mest sette program på britisk TV, med 14,5 millioner seere på det meste. Foto: Dave Hogan , Getty Images/ One Love Manchester

Rundt 50.000 mennesker møtte opp til konserten på Old Trafford, og over 14 millioner seere fikk den med seg på BBC One.

Byrådsleder Sir Richard Leese sier til BBC at mange allerede anser Grande som « an honorary Mancunian» - altså en æresborger av Manchester.

– Vi har alle hatt anledning til å være utrolig stolte av Manchester og den smidige og medfølende måten byen, og alle som er assosiert med den, har respondert på de forferdelige hendelsene 22. mai – med kjærlighet og mot i stedet for hat og frykt, sa Leese.

Han la også til at Ariana Grande hadde «eksemplifisert denne responsen».

SAMLET MANGE: Miley Cyrus og Ariana Grande sammen på scenen i Manchester. Foto: Dave Hogan , Getty Images/ One Love Manchester

Det var 22-årige Salman Abedi som detonerte en hjemmelaget bombe i foajeen rett etter at Grandes konsert var ferdig 22. mai.

Fra før har Manchester hedersprisen Freedom of the City, men den har kun vært delt ut fire ganger dette århundret, melder BBC. Bystyret mener derfor det er behov for en ny type æresbetegnelse. De vil også avholde et arrangement for å hedre alle som var uselviske og viste fellesånd etter bombeangrepet.

Bystyret skal behandle forslaget 12. juli.