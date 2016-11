Kommentar: Vår mann

So long, Leonard.

2016 tegner til å bli et forjævlig år for pop-kulturen. Det startet da David Bowie gikk bort i januar og rundes nå av med 82 år gamle Leonard Cohens aller siste tipp med sin karakteristiske Fedora-hatt.

Men Bowies død var et sjokk. I Cohens tilfelle visste vi at det kom til å skje snart. Han visste det jo selv.

«Hineni hineni. I'm ready, my Lord», synger han på tittelkuttet på det som ble hans siste plate, «You Want It Darker», utgitt for kun tre uker siden og produsert av sønnen Adam.



«Hineni» er hebraisk og betyr «her er jeg».

Her er jeg. Min Herre, jeg er klar.

Der David Bowie høyst trolig planla sin egen avskjed i all hemmelighet, la Leonard Cohen sine planer i all offentlighet. I et strålende intervju med The New Yorker midt i oktober, sa han det rett ut; – Jeg er klar for å dø.

Leonard Cohen var høyt respektert over hele verden og har hatt en enorm innflytelse på flere generasjoner av låtskrivere, men Norge hadde alltid et eget hjørne i hjertet hans. Og omvendt. Hans mangeårige, hete Hydra-romanse med Marianne Ihlen på 1960-tallet er vel dokumentert, men Norge var også åstedet for hans kommersielle comeback da han sensasjonelt nok gikk helt til topps på VG-lista med «I'm Your Man» i 1988.

Norge har alltid elsket outsidere, det er derfor vi blant annet også har sendt smalere artister som Leonard Cohen, Tom Waits og Nick Cave opp til topplasseringen på Norges offisielle hitliste.

Samtidig var Leonard Cohen en helt spesiell person. Den siste gentleman. Distingvert, uhyre vennlig og med en aura av ro og verdighet som få andre artister kunne utvise i møte med journalister. Jeg hadde selv gleden av å føle hans beroligende nærvær ved et par anledninger og merke hvordan den kjellerdype bassen hans sendte positive vibrasjoner ut i hele rommet.

Men aller mest var han poeten med stor P. Kanskje den aller ypperste. Det er nesten med et beskt smil vi må konstatere at Leonard Cohen går ut av tiden bare noen uker etter at en av hans aller største fans, Bob Dylan, ble tildelt Nobels litteraturpris.

Jeg tør påstå at den prisen hadde Cohen fortjent vel så mye.

Leonard Cohen var på sitt mest poetiske når han skrev om kjærlighet, men like poengtert når han penset inn på religion og krigstematikk. På én side livsnyteren med ubeskjeden sans for kvinner og vin, på en annen grubleren som slet med tunge depresjoner og i flere år også levde asketisk som munk i fjellene utenfor Los Angeles.

«Suzanne», «I'm Your Man», «So Long, Marianne», «First We Take Manhattan», «Famous Blue Raincoat», «Death Of A Ladie's Man», «Hallelujah», «Ain't No Cure For Love». Lista er nær uendelig over klassikere fra Cohens hender.

Selv velger jeg meg «Bird On A Wire». Ikke fordi teksten ga navnet til et av Norges beste rock-band i moderne tid, men fordi den har et like fantastisk som karakteristisk billedspråk for Leonard Cohen.

Like a bird on the wire

Like a drunk in a midnight choir

I have tried in my way to be free

Nå er Leonard Cohen fri og selv et medlem av midnattskoret der oppe. Mens vi står igjen her nede. Og synger et takknemlig «Hallelujah».

STEIN ØSTBØ