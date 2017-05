Kommentar: Den største grønsj-stemmen

Med Chris Cornells plutselige bortgang forstummet også den aller beste stemmen fra 1990-tallets grønsj-bølge.

Dødsfallet til Chris Cornell - han ble bare 52 år gammel - kommer som et sjokk og var helt uventet. Cornell var svært aktiv inntil det siste - midt i en turné med Soundgarden - og hadde igangsatte prosjekter både med Soundgarden, Audioslave, Temple Of The Dog og som soloartist da han gikk bort.

Det sier litt om sjokkeffekten av et slikt dødsfall når til og med Nitimen spiller et hardrock-monster som Soundgarden, slik de gjorde torsdag morgen. Riktignok via et av bandets roligste øyeblikk, «Black Hole Sun», men likevel!

Det var liksom Soundgarden, sammen med Alice In Chains, Nirvana og Pearl Jam, det hele handlet om da Seattle seilte opp som verdens rock-hovedstad tidlig på 1990-tallet. Effektivt tok de livet av hardrockens anstaltmakeri, megalomani og glamorøse overdådighet med et direkte, rått og knallhardt uttrykk som brakte den brutale realismen tilbake i hardrocken.

Til disse gjerne angstbiterske og sosialt kommenterende tekstene var Chris Cornells stemme perfekt. Ingen hadde den samme intense nerven og den knurrende autoriteten som han - perfeksjonert også gjennom sitt arbeid med Audioslave mellom 2001 og 2007, et samarbeid som oppsto da Zack de la Rocha sluttet i Rage Against The Machine og Tom Morello måtte se seg om etter en ny vokalist.

Et samarbeid mellom Morellos fresende gitarspill og Cornells ytterst følsomme stemmebånd var som fra himmelsen sendt for hardrock-fans. James Bond-fans vil også minnes Chris Cornells «You Know My Name» fra «Casino Royale» (2006) med glede.

Men det var Soundgardens fem album som var formative for rock-stjernen Chris Cornell. Sammen med gitarist Kim Thayil dannet han bandet allerede i 1984, men den store kommersielle suksessen kom med «Superunknown» ti år senere, i 1994 med klassikere som «Spoonman», «Fell On Black Days» og nevnte «Black Hole Sun».

Det var også kreative motsetninger mellom nettopp Cornell og Thayil som førte til at Soundgarden ble oppløst i 1997.

Men tyve år senere var de altså samlet igjen, på en større USA-turné. Konserten i Detroit den 17. mai skulle imidlertid bli Chris Cornells aller siste. Det er hoderystende trist, men symbolsk å se hvilke tre nøkkellåter som han sa farvel med; «Jesus Christ Pose», «Rusty Cage» - som også Johnny Cash spilte inn på sine eldre dager - og «Slaves & Bulldozers».

Alle tre fra 1991-albumet «Badmotorfinger» - albumet som den «ekte» og trofaste Soundgarden-fansen høyst trolig vil trekke frem som bandets beste.

Og som alle hardrock-fans uansett bør plukke frem igjen nå som Chris Cornell er borte.

