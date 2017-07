Norsk MTV-profil: - Det knuser hjertet mitt

Den norske MTV-programlederen sørger over rockstjernen som lånte henne sengen sin.

Torsdag kveld ble det kjent at Linkin Park-frontfigur Chester Bennington er død. Seksbarnsfaren ble 41 år gammel.

En av de mange som sørger er Michele Waagaard (37) fra Hønefoss. Hun var modell og popstjerne i Thailand rundt årtusenskiftet, da Linkin Park slo gjennom.

– Han var et rått talent, en familiekjær og god mann. For meg er han stemmen som definerer musikken tidlig på 2000-tallet, sier hun til VG.

Senere ble Waagaard MTV-programleder. På Facebook har hun nå lagt ut minneord om Bennington, og forteller om da hun var på fylla med ham i Bangkok 2004.

FESTET MED LINKIN PARK: Michele Waagaard, her avbildet i 2004, året hun traff bandet for første gang. Foto: PRIVAT

På baren Dusit Thani drakk de tequilashots, forteller Waagaard.

Samvittighetsfull

– En av roadiene løftet meg opp på pianoet mens Chester spilte. Vi sang en spontan duett om mine røde Converse-sko. Det var en hysterisk kveld. Mot slutten var jeg så full at bandet kidnappet meg, fordi de ikke ville at jeg skulle gå hjem alene i tilstanden jeg var i, skriver hun.

– Chester tok armen min og sa «du blir med meg, for da er du tryggest», lol. Han gjorde det veldig klart at han var lykkelig gift, skrøt av barnet sitt og at han var en hengiven og trofast ektemann.

SANG FOR DØD VENN: Chester Bennington var nær venn av rockstjernen Chris Cornell, som tok livet sitt i mai. Her synger han i Cornells begravelse. Bennington tok livet sitt på det som ville vært Cornells 53-årsdag. Foto: AP

Ifølge Waagaard sa rockstjernen at han ikke kunne ha det på samvittigheten dersom det skjedde noe med henne etter å ha festet med bandet.

Sinne og tristesse

– Han lot meg sove på sengen og tok sofaen selv. Vi satt og snakket om livet, og jeg husker det var mye tristesse og sinne i samtalen.

37-åringen var stor fan av bandet. Med erfaringen hun hadde som popstjerne i jentebandet JAMP og som MTV-programleder visste Waagaard godt hvor sjelden man får komme så tett innpå så store stjerner.

NY TILVÆRELSE: Nå bor Michele Waagaard i Berlin og jobber med et bokprosjekt. Foto: PRIVAT

– Slike private øyeblikk får man jo nesten aldri. Og dette var bare mitt.

Waagaard forteller at hun møtte bandet ved senere anledninger også, senest i 2011.

– Chester var alltid en «sweetheart». Det knuser hjertet mitt. Takk, Chester, for at du passet på folk rundt deg og brydde deg om dem. Jeg er så lei meg for smerten du må ha gjennomgått for at det skulle gå slik, skriver hun.