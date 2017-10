Marilyn Manson avlyser konserter etter sceneulykke

Rockeren avlyser ni konserter etter at han ble fraktet til sykehus etter å ha fått en scenerekvisitt over seg på en opptreden i New York.

Det var på Hammerstein Ballroom på Manhattan lørdag kveld i New York Marilyn Manson fikk en stor rekvisitt formet som to skytevåpen over seg.

Ulykken skjedde idet Manson og bandet var i ferd med å avslutte låten «Sweet Dreams», midtveis i konserten. Artisten skal ha stått bak på scenen da rekvisitten falt over ham.

Ifølge Rolling Stone ble Manson liggende på scenen i flere minutter etter at mannskap fikk løftet sceneinstallasjonen av ham.

(Saken fortsetter under video av sceneulykken)

Ifølge Billboard vites det ikke hvor alvorlig Manson ble skadet, men han avlyser nå ni konserter til og med 14. oktober.

– Marilyn Manson er nødt til å avlyse flere av turnédatoene i oktober på sin kommende USA-turné, sier en talsperson for artisten til Rolling Stone.

– Lørdag ble den legendariske artisten skadd på scenen mot slutten av showet på Hammerstein Ballroom, noe som gjorde at han måtte avbryte konserten. Han ble behandlet for skaden på et lokalt sykehus og kommer nå til krefter igjen hjemme i Los Angeles, fortsetter talspersonen.

Manson er for tiden i gang med Nord-Amerika-biten av sin «Heaven Upside Down»-turné. Konserter i blant annet Boston, Toronto og Chicago er blant de avlyste. Artisten kommer med sitt tiende studioalbum fredag førstkommende.