Linkin Park-vokalist død

Linkin Park-vokalist Chester Bennington er død, melder TMZ.

Chester Bennington ble funnet død i sitt hjem i Los Angeles torsdag morgen amerikansk tid, skriver kjendisnettstedet.

Dødsfallet bekreftes av myndighetene, ifølge nyhetsbyrået AP.

Han ble 41 år gammel, og etterlater seg kone og seks barn.

Ifølge amerikanske medier skal Bennington ha kjempet mot avhengighet av rusmidler og alkohol flere ganger tidligere.

Bandkollega i sjokk

Bandet Linkin Park består av seks medlemmer. Band-kollega Mike Shinoda skriver på Twitter at han er sjokkert og knust, men at nyheten stemmer.

«En offisiell uttalelse vil komme senere så snart vi sammenfattet en», skriver han.

Bandets bassist, Dave Farrell skriver på Twitter at han er knust.

Rettsmedisiner Brian Elias sier ifølge nyhetsbyrået AP at myndighetene etterforsker dødsfallet som et sannsynlig selvmord. Ingen flere detaljer har blitt offentliggjort vedrørende dødsfallet.

Stor suksess

Bennington var vokalist i det suksessfulle bandet, som har hatt flere store, internasjonale hits.

Bandet kom med sitt debutalbum i år 2000 under tittelen «Hybrid Theory». Albumet solgte 30 millioner eksemplarer og omtales som det mest suksessfulle debutalbumet i det 21 århundre.

De har fått en rekke utmerkelser for musikken sin, blant annet flere Grammy-priser.

Like før klokken 18.00 norsk tid, bare drøyt to og en halv time før dødsfallet ble kjent, la bandet ut en helt fersk musikkvideo til låten «Talking to Myself», som er på det siste albumet «One More Light». Albumet ble utgitt i mai i år.

Var på turné

Ifølge bandets egen hjemmeside var de for tiden på verdensturné. Turneen startet i mai og skulle avsluttes i Japan i november. De var akkurat ferdig med Europa-delen av turneen, og skulle fortsette turneen i USA den 27. juli, hvor de skulle spille konsert i Massachusetts.

Med på turneen «One more light tour» har Linkin Park med den amerikanske rapperen Machine Gun Kelly, det japanske rockebandet One Ok Rock og rapartisten Snoop Dogg som gjesteartister.

Machine Gun Kelly skrev torsdag kveld på sin Instagram-profil hvor knust han er. Han forteller at han satt i bilen med datteren sin da han fikk meldingen om Benningtons død.

«Jeg tenker tilbake til da jeg så deg synge «Crawling» akustisk, med bare Mike Shinoda på keyboard i Polen, da vi spilte sammen her om uken, og stemmen din rørte ved sjelen min», skriver rapperen på Instagram.

Rapperen har ytret sin sorg på Twitter. «Elsker deg Chester. Elsker deg mer enn du aner. Musikk vil aldri være det samme uten deg... Det er en ære å ha delt disse minnene med deg».

Opptrådt i Norge

De skulle opptre i Norge på Norwegian Wood-festivalen i 2003, men konserten ble avlyst fordi Bennington ble rammet av sykdom.

Da de spilte konsert på Hovefestivalen i 2011 trillet VGs anmelder en firer på terningen, og beskrev opptredenen som slitsom, men solid.

Les også: Syk Linkin Park-vokalist snakker

Stjerner i sorg

Popstjernen Rihanna har lagt ut et bilde av Bennington på Instagram hvor hun skriver: «Bokstavelig talt det mest imponerende talentet jeg har sett live noensinne».

Bandet Imagine Dragons skriver på sin Twitter-konto at de er knust over nyheten om Benningtons død.

Programleder-stjerne Jimmy Kimmel skriver på Twitter at Bennington var en av de snilleste som gjestet showet hans. «Mitt hjerte er knust for hans familie og venner. Han vil bli savnet veldig», skriver Kimmel.

Den amerikanske artisten Nikki Sixx skriver på Twitter: «Jeg er i tårer. Chester fortalte meg akkurat hvor glad han var... Han var en snill og talentfull mann.. jeg er så trist for hans familie, bandkamerater og fans».

Programleder og underholdsningsprodusent Ryan Seacrest skriver at nyheten om Benningtons bortgang er hjerteskjærende. «Mine tanker og bønner er med hans familie, venner og Linkin Park. For et tragisk tap», skriver han.

Den amerikanske artisten Timbaland skriver på Twitter: «Våre tanker og bønner går ut til Linkin Park og Chesters venner og familie».

Også den amerikanske skuespilleren og tidligere bryteren, Dwayne «The Rock» Johnson skriver på Twitter: «Utrolig triste nyheter om Chester Bennington. Sender kjærlighet, styrke og lys til familien og barna og Linkin Park familien»