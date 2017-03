Liam Payne og Cheryl Cole har blitt foreldre

Det britiske kjendisparet har blitt foreldre for første gang.

One Direction-stjernen Liam Payne (23) og popstjernen Cheryl Cole (33) har aldri bekreftet at de venter barn.

Men lørdag kveld delte begge gladmeldingen på sine Instagram-kontoer: De har blitt foreldre til en liten gutt.

Både Payne og Cole har delt et bilde av One Direction-stjernen som holder den nyfødte gutten.

«Jeg er utrolig glad for å kunne ønske vår nye lille gutt velkommen til verden. Det er et øyeblikk som jeg aldri vil glemme for resten av mitt liv, og det er mitt favorittøyeblikk så langt», skriver Payne på Instagram.

Payne skriver at den lille gutten ennå ikke har fått et navn.

Cole, som er tidligere «X Factor»-dommer i Storbritannia, skriver at gutten ble født onsdag 22. mars.

«Vi er alle hodestups forelsket», skriver Cole på Instagram.

Paret møtte hverandre for første gang i 2008, da 14 år gamle Payne stilte på «X Factor»-audition og Cole var dommer.

Payne gikk ikke videre fra talentkonkurransen da, men to år senere deltok han på nytt, og da ble popgruppen One Direction dannet.

Kjendisparet er svært privat når det gjelder deres forhold, og de viser seg sjeldent sammen offentlig. Da de ble et par i 2015, ville de ikke bekrefte det til pressen, men slapp nyheten gjennom å dele et bilde på Instagram. Paret bor sammen i Surrey i England.

Cole ble først kjent gjennom jentegruppen Girls Aloud, før hun gjorde karriere som soloartist og av-og-på-dommer i «X Factor». Hun har figurert mye i pressen i forbindelse med sine kjærlighetsaffærer. 33-åringen har vært gift to ganger tidligere.

Payne ble verdenskjent i 2010, som én av fem medlemmer i One Direction. Bandet tok pause i 2015, og nå jobber Payne med en solokarriere.

