Andrea Bocelli fraktet til sykehus etter fall fra hesteryggen

Den blinde operastjernen Andrea Bocelli (58) måtte fraktes til sykehus med luftambulanse etter at han falt av hesten.

Den klassiske sangeren var på ridetur nær Pisa i hjemlandet Italia torsdag da han falt av hesten og slo hodet.

Ifølge TMZ er det uklart hvordan ulykken skjedde, men Bocelli ble fløyet til sykehus med helikopter i etterkant. Ifølge Il Globo skjedde uhellet i nærheten av sangerens eiendom i byen Lajatico, og han skal ha blitt fraktet til et sykehus i Pisa.

Fredag opplyser en talsperson for operasangeren at Bocelli slo hodet i fallet, men at han er hjemme igjen fra sykehuset og har det bra.

58-åringen meldte også selv på Twitter at det gikk bra:

«Kjære venner, jeg vil gjerne berolige dere og fortelle at jeg har det veldig bra: Det var bare et banalt fall fra hest».

EKTEPAR: Tenoren Andrea Bocelli og kona Veronica på Celebrity Fight Night-veldedighetsarrangement i Colosseum i Roma 8. september. Foto: Fabio Frustaci , AP

Ifølge italienske La Stampa er Bocelli en vant rytter som ofte sees i salen. På sykehuset skal de ha konkludert med at hodeskaden var et forbigående traume. Operasangeren skal ha vært forvirret like etter fallet, men ha roet seg da han skjønte at han var på sykehus. Han skal ha gjennomgått grundige undersøkelser før han ble skrevet ut.

Han hadde kona og nære slektninger ved sin side på sykehuset, ifølge Firenze Repubblica. De skriver at hesten muligens ble skremt av noe, og at Bocelli klarte å holde balansen lenge før han falt. Han var da sammen med kona Veronica.

Etter planen skal sangeren opptre i Colosseum i Roma med blant andre Elton John, Steven Tyler og Sharon Stone fredag på en sending som skal vises på RAI1.

