Alanis Morisettes manager innrømmer svindel - hevdet at han skulle bruke pengene på marihuana

Sangstjernen Alanis Morissette har blitt svindlet for flere millioner dollar av sin manager.

Manageren til Alanis Morissette (42) har innrømmet at han har underslått nærmere fem millioner dollar fra sangstjernen, skriver Los Angeles Times, som har fått tilgang til rettsdokumenter fra en føderal domstol.

Pengesummen tilsvarer over 40 millioner norske kroner.

Avisen skriver at manageren hevdet overfor Morissette at han hadde brukt pengene til å investere i marihuana-plantasjer, selv om det ikke stemte.

– Da han ble konfrontert om de manglende pengene, uttalte den tiltalte feilaktig at pengene var en investering i ulovlige marihuana-plantasjer, og at han og andre ansatte i selskapet hans hadde gitt pengene til folk som var involvert i marihuana-handel, heter det i rettsdokumentene, ifølge Los Angeles Times.

I rettsdokumentene innrømmer manageren at han hadde svindlet sine samarbeidspartnere og levert falske selvangivelser fra 2010 til 2014.

Han skal ha stjålet 4,8 millioner dollar fra Morissette, samt 1,7 millioner dollar fra andre idrettstjerner og kjendiser som han jobbet for. Rettsdokumentene nevner ikke navnene til de andre kjendisene.

Ifølge rettsdokumentene skal manageren has stjålet penger fra Morissette gjennom over hundre bankoverføringer og pengeuttak. Han skal også ha forfalsket sangstjernens underskrift for å få ut penger.

Manageren har erklært seg skyldig, og han kan vente seg mellom fire og seks år i fengsel. Han må også betale 8,2 millioner dollar i oppreisning.

Morissette leverte et søksmål mot manageren i mai, etter at hun ga ham sparken i mars, da han ikke kunne redegjøre for hennes økonomi.

Sangstjernens representanter har så langt ikke kommentert saken, ifølge Los Angeles Times.

Alanis Morissette er ikke den eneste kjendisen som har blitt svindlet av sin manager. For tre år siden saksøkte James Franco sin manager og hevdet at han hadde stjålet flere millioner fra ham over flere år. R’n’B-stjernen Ne-Yo har også tidligere saksøkt sin manager, som han mente hadde lurt til seg penger.

Avdøde Leonard Cohen ble slått konkurs i 2005, etter at manageren Kelley Lynch svindlet vekk formuen hans på fem millioner dollar.