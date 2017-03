Norsk stjernesopran må avlyse i Kina etter visumtrøbbel

Sopranen skulle egentlig opptre i Kina i helgen. Selv tror hun at hennes opptreden under Nobelprisutdelingen til dissidenten Liu Xiaobo setter en stopper for innreisen.

Da Nobels Fredspris ble utdelt i 2010 var det mest oppsiktsvekkende at prisvinneren selv ikke var til stede.

Den kinesiske regimekritikeren Liu Xiaobo satt fengslet, da som nå. Og tildelingen av prisen til ham førte til et anstrengt forhold mellom Norge og Kina, som varte helt frem til i fjor.

Ved utdelingsseremonien i Oslo Rådhus 2010 fremførte Marita Sølberg (41) «Solveigs sang» til ære for Xiaobo.

Selv setter hun visumproblemene hun nå opplever, i sammenheng med denne opptredenen.

– Jeg kan ikke se noen annen grunn til at jeg ikke får komme inn i landet. Jeg har ikke noe kriminelt rulleblad, sier Sølberg.

OMSTRIDT: Liu Xiaobo, her representert via en plakat og en tom stol ved siden av Torbjørn Jagland ved Nobelpris-utdelingen i 2010. Foto: AFP

Sopranen skulle etter planen reise til Kina i kveld, for å fremføre Beethovens niende sammen med Wiener Symphoniker. Konsertene skulle finne sted 2. og 4. april.

Garanterte svar



Sølberg forteller at hun tok kontakt med Kinas visumkontor i Oslo 22. mars, og betalte for en «fast track»-løsning som skulle garantere henne tilbakemelding mandag 27. mars.

Artisten forteller at den eneste beskjeden hun fikk mandag, var at ambassaden skulle kontakte henne snarlig.

SOLID CV: I 2001 vant Marita Sølberg Dronning Sonjas internasjonale musikkonkurranse. Foto: IDA VON HANNO BAST

Da hun ikke hørte noe fra dem, oppsøkte hun visumkontoret på ny onsdag morgen – og fikk angivelig beskjed om at hun ikke får innreise til landet.

Den velrenommerte sangeren sier at hun ikke fikk oppgitt noen årsak.

Irritert



Sølberg, som ikke har vært i Kina tidligere, sier at situasjonen gjør henne sint.

– Da jeg takket ja til Nobel-opptredenen var det ikke en politisk handling. De ville ha et kunstnerisk innslag, og jeg var en del av det.

Artisten understreker at hun ikke ønsker å ta side i forholdet mellom Norge og Kina.

– Det irriterer meg at jeg opplever å bli en politisk brikke i et spill som dette, for det har jeg ikke bedt om.

Sølberg hadde like fullt foretrukket en forklaring fra kinesiske myndigheter.

– Det hadde vært bedre om de var tydelige på hva som er årsaken.

– Normal praksis



Den kinesiske ambassaden sier de tror det dreier seg om en misforståelse.

– Vi ba henne bare om å vente tålmodig til vi fikk godkjennelse fra Beijing. Det er normal praksis for ambassader verden over å få godkjennelse fra hovedstaden før et visum kan utstedes, skriver ambassaden i en epost til VG.

Når VG redegjør for detaljene i søkeprosessen Sølberg oppgir, kommenterer ambassaden slik:

– I henhold til reglene for visum trengs det alltid godkjennelse fra Beijing, uansett om det er «fast track» eller ikke. Vi venter fortsatt på godkjennelse. Hun vil bli informert når hun får godkjennelse.

På spørsmål om hvorvidt det er slik at Sølberg ikke har fått avslag, og at det kun er et spørsmål om tid før hun får godkjent visum, svarer ambassaden:

– Vi har besvart alle deres spørsmål og vi vet ikke når vi får godkjennelsen.

Løpet kjørt



Sølberg har ingen forståelse for ambassadens utsagn.

– Det eneste jeg fikk beskjed om var at jeg ikke har fått innvilget visum. Jeg fikk ingen forklaring, fastholder Sølberg.

Etter planen skulle hun reise til Kina torsdag kveld klokken 19.

Selv om det er tre dager til den første konserten regner Sølberg løpet nå som kjørt, fordi hun ikke kommer til å rekke prøver med orkesteret.

– De har allerede begynt å se etter en erstatter.

Kort tid før denne saken ble publisert opplyser den kinesiske ambassaden at de «venter på godkjennelse sammen med damen».