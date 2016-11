Amerikanske medier: Kim Kardashian droppet fest for å være sammen med Kanye West

Planlagt festaften avlyst siden ektemannen er innlagt på sykehus.

Et av verdens mest kjente ektepar er også blant de hardest prøvede om dagen.

Kim Kardashian, som nylig ble utsatt for væpnet ran på hotellet sitt i Paris, skulle etter planen dukke opp på fest i New York natt til i dag norsk tid.

Anledningen var en galla til ære for hennes avdøde far, Robert Kardashian.

Hun skal allerede ha vært på plass i New York med festen som mål for øyet.

Nå melder imidlertid New York Post at Kardashian droppet begivenheten, og tok privatfly til Los Angeles for å være sammen med sin ektemann Kanye West.

Rapperen er akkurat innlagt på sykehus.

Magasinet OK! har publisert bilder som skal vise Kardashian på vei ut av flyet sitt i Los Angeles.

Her er utdrag fra Kanye Wests siste, allerede sagnomsuste «opptreden»: