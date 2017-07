Kid Rock (46) kan stille til senatsvalg

Rockeren kan komme til å kaste seg inn i politikken for sin hjemstat Michigan.

Kid Rock har allerede lansert nettsiden Kidrockforsenate.com, og i et innlegg på hjemmesiden er han overveldet over responsen kampanjen allerede har fått.

– Som en del av oppstyret rundt min mulige senatskampanje har jeg bestemt meg for å sjekke om det finnes en ekte støtte for meg der ute, eller om det bare fordi det var en nyhetssak, skriver Kid Rock på sin hjemmeside.

Han skriver videre at veldig mange er misfornøyde med regjeringen, men hovedproblemet er at altfor få har registrert seg for å stemme. Så, første oppgave for Kid Rock er å få folk til å registrere seg. Derfor skal han fremover slå et slag for velgerregistrering under konsertene sine, og han skal bruke pengene han har tjent på å selge «Kid Rock For Senate»-effekter til denne saken.

ROMNEY-SUPPORTER: Kid Rock støttet Mitt Romney under valgkampen i 2012. Her er de sammen i Royal Oak i Michigan. Foto: Rebecca Cook , Reuters

– Det er over et år igjen til senatsvalget, så det aller viktigste er å få folk engasjert og registrert til å stemme samtidig som jeg skal snakke om ideene mine for å hjelpe arbeiderklassen i Michigan og USA og jeg skal tilkalle oppmerksomheten til de drittsekk advokatene som kaller seg selv politikere.

Innen seks uker kommer artisten til å avholde en pressekonferanse hvor det blir offentliggjort om han kommer til å stille til senatsvalg eller ei.

– Dersom jeg bestemmer meg for å stille, sier jeg bare: Kampen er i gang, rasshøl!

Kid Rock er republikaner, men identifiserer seg som tilhenger av libertarianisme, en politisk filosofi som vektlegger individuell frihet. Han har tidligere stilt opp for Barack Obamas motkandidat Mitt Romney. I 2015 ga han sin støtte til Ben Carson, som var en av de republikanske kandidatene før 2016-valget, senere uttrykte han støtte til Donald Trump.