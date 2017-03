Keshas søksmål forkastet av dommer

Sangeren Kesha fikk ikke medhold i å endre søksmålet mot produsenten Dr. Luke.

En dommer i New York forkastet tirsdag Kesha Rose Seberts forsøk på å modifisere et motsøksmål, skriver Hollywood Reporter.

Kesha har tidligere beskyldt produsenten Lukasz Gottwald for voldtekt, og han har saksøkt henne tilbake for injurierende påstander.

Det var i oktober 2014 artisten saksøkte Dr. Luke for seksuelt misbruk, samt fysisk og psykisk mishandling, over en lengre periode. Få timer etter Keshas søksmål svarte Gottwald med et motsøksmål. Han hevdet på sin side at påstandene er ondskapsfulle løgner, og beskrev dem som ærekrenkende. Senere saksøkte han også Keshas mor.

I påvente av at saken skulle komme opp for retten, ba Kesha om å fritas fra kontrakten hun har med Dr. Lukes plateselskap Kemosabe, som forplikter henne til å lage ytterligere fire album for ham.

DEN GANG: Lukasz Gottwald og Kesha mottar pris for Årets låtskriver under en musikkprisutdeling i Hollywood i april 2011. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

I februar 2016 ble det klart at New Yorks høyesterett ga henne avslag på dette, og i april avviste høysterettsdommer Shirley Werner Kornreich saken da den i går ble behandlet i New York. Med unntak av ett punkt, som dreier seg om formaliteter rundt kontrakten mellom Kesha og plateselskapet, avviste dommeren alle klagepunktene.

I januar i år forsøkte Kesha igjen å gå rettens vei, men nå har dommer Kornreich også avvist artistens forsøk på å endre søksmålet.

Mens artistens påstand er at Dr. Lukes selskap brøk kontraktsvilkårene ved å nekte å sende regnskapspapirer og betale henne royalty. Hun hevder at han ønsker å etterlate henne uten midler og at han ikke ville la henne gi ut flere album. Produsentens advokat hevder derimot at det var Kesha som skyldte penger i royalties og at hun ikke fulgte rette prosedyrer med å gi dem beskjed innen fristen.

Dommeren sa seg enig med Gottwald og skrev i en uttalelse:

– Kesha har ikke bevist at det ville vært nytteløst å sende et passende varsel eller at hun var forhindret fra å gjøre dette. Dermed kan Kesha ikke fremme et motkrav for brudd på avtalen.

I 2015: Kesha opptrer under en galla i New York til inntekt for å bekjempe blodkreft. Foto: Charles Sykes , AP

I forsøket på å endre motsøksmålet, prøvde artisten også å benytte seg av et California-lovverk laget for å beskytte unge artister fra å bli utnyttet livet ut, en såkalt Sjuårsregel, der kontraktene må ta slutt etter sju år. Men der valgte dommeren å følge New York-lovverk.

Samarbeidet mellom Dr. Luke og den nå 30 år gamle Kesha startet da hun var 18 og ble overtalt av Dr Luke og hans svenske kollega Max Martin til å flytte til Los Angeles for å satse på en artistkarriere.

Gottwald har blant annet jobbet med Katy Perry og Miley Cyrus.

Kesha, som er kjent for hiter som «Tok Tok», «Timber» og «Die Young», mener også at den påståtte mishandlingen fra produsenten er skyld i at hun utviklet spiseforstyrrelser.

Flere kjendiser har støttet Kesha offentlig, og Taylor Swift har donert to millioner kroner til kollegaen.