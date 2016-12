Kesha takker fansen etter mareritt-tiden

Artisten håper hun endelig kan få gitt ut ny musikk i 2017, etter langvarig konflikt med produsenten.

Kesha la ut et bilde på Instagram hvor hun skriver til fansen at hun nettopp har hørt en duett hun synger med en annen, og gråter gledestårer.

«Aldri i livet kunne jeg sett for meg at denne drømmen ville bli sann. Vær så snill be for at dere en dag får høre dette», skriver hun.

Videre skriver hun at hun ikke vil gi opp kampen og vil kjempe for at fansen skal få ny musikk.

«Alt godt, lykke til hver dag og takk for at dere ikke har forlatt meg mens jeg kjemper for den gode saken. Jeg vil bare lage kunst, og la dere høre det. Det er alt jeg ønsker meg til jul. Mitt nyttårsforsett er å fullføre albumet og gi det til dere».

Uten å nevne navn så virker det som artisten sikter til rettsakene hun har vært igjennom mot produsenten Lukasz Gottwald eller Dr. Luke. I 2014 saksøkte hun produsenten for seksuelt misbruk samt fysisk og psykisk vold. Da svarte han med motsøksmål, også mot Keshas mor.

I søksmålet hevder hun også at Gottwald har truet med å ødelegge karrieren hennes. Derfor ønsket hun å ta tilbake kontrollen over egen musikk da hun saksøkte produsenten.

Målet med søksmålet er å frigjøre Kesha fra kontrakten hun har med Dr. Lukes plateselskap Kemosabe, som forplikter henne til å lage fire album med produsenten. I 2015 fortalte artisten at hun fryktet for karrieren siden hun ikke hadde gitt ut noe nytt siden 2013.

– Inntil denne domstolen tar en avgjørelse (...) er Kesha i en blindgate. Hun kan ikke jobbe med musikkprodusenter, publikasjonsselskaper eller plateselskaper om å gi ut ny musikk, sa hennes advokat Mark Geragos til en dommer i New York.

Dr. Luke har hele tiden hevdet at han ikke har voldtatt artisten. I april avviste retten i New York saken til Kesha. Verken på klagene om voldtekt, trakassering eller kravet om å fritas fra avtalen med Kemosabe mente retten at Dr. Luke var skyldig i lovbrudd.