Nysingle Katy Perry stolt av kopi-sveisen

Katy Perry har stjålet stilen til Miley Cyrus og Scarlett Johansson – og innrømmer det gjerne.

Popstjernen (32) har ofret sine lange lokker til fordel for en platinablond, halvbarbert frisyre. Og hun føyer seg dermed inn i rekken av kvinner som markerer sin nye sivilstatus med å klippe håret.

Perry og Hollywood-stjernen Orlando Bloom (40) erklærte i forrige uke at deres ett år lange forhold er over. De tar en «respektfull og kjærlig pause».

«Turning a new leaf», skrev Perry på Instagram for få dager siden, sittende i frisørstolen. Under har det strømmet på med kommentarer fra fans som nå mener hun er prikk lik Miley Cyrus (24).

Der skrev hun også at hun «ikke har vært klar før nå».

I et intervju med radiovert Elvis Duran på iHeart i forkant av søndagens iHeart Radio Music Awards i California, forklarer sangeren at hun setter pris på spørsmål om sitt nye utseende.

– Ja, hallo, når jeg først har gått til dette ekstreme skrittet! Jeg prøver åpenbart å få mer oppmerksomhet, sier hun ifølge People, som gjengir deler av intervjuet.

FORBILDER: «Nye» Katy Perry (t.v.) har hermet etter Miley Cyrus og Scarlett Johansson. Foto: AP og Reuters

– Jeg har alltid ønsket å se ut som Miley Cyrus, jeg har alltid ønsket meg denne gøyale hårklippen, sier Perry og legger til at hun ønsker å redefinere hva det betyr å være feminin.

– Se på Scarlett Johansson, som er en av verdens vakreste kvinner. Nå har vi samme sveis. Da jeg så henne på Oscar-utdelingen, så tenkte jeg bare at det skal jeg også gjøre. Hun er sexy. Man kan være sexy og se flott ut med denne frisyren, så hvorforfor ikke?

OVERGANG: Bildet til høyre er fra like før jul, mens det til venstre er fra forrige måned. Foto: AFP og Reuters

Perry farget nylig sine mørke lokker helt lyse, men det skal ha gitt håret så hard medfart at den kortkorte løsningen nærmest var en nødvendighet, forklarer hun.

Perry gikk også på scenen under søndagens prisgalla og fremførte sin nye låt «Chained To The Rhythm». Det var første gang hun viste seg offentlig siden bruddet.

Selv om Perry etterligner Miley Cyrus, er hun litt på etterskudd. Cyrus har de siste månedene latt håret gro ut igjen.

