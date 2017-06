Katy Perry tilgir Taylor Swift i pop-krangel

Katy Perry hevder hun er klar til å begrave stridsøksen i feiden med Taylor Swift.

De to poprinsessene har selv bare hintet til feiden med kryptiske Twitter-meldinger og vage uttalelser. Angivelig handler Swifts «Bad Blood» om Perry, og Perry og Nicki Minajs siste singel, «Swish Swish» skal handle om Swift.

Under «Carpool Karaoke» på «The Late Late Show» med James Cordon i slutten av mai, fortalte Perry sin side av hva krangelen bunnet i.

– Det er en situasjon. For å være ærlig var det hun som startet det, og det er på tide at hun avslutter det, sa Perry.

Hun fortalte at det handlet om tre av Perrys dansere. De ble i 2013 bedt om å turnere med Swift, noe Perry mente var helt greit, men hun ba dem komme tilbake og danse med henne et års tid senere. Katy hevdet videre at da danserne ga beskjed til Swift om at de ville tilbake til Perry, fikk de sparken.

NYTT ALBUM: Katy Perry promoterer for tiden sin nye plate. Her opptrer hun i California 12. mai. Foto: Rich Fury , AFP

Katy hevdet også at hun hadde forsøkt å snakke med Swift om saken, men at hun ikke ville snakke med henne.

– Det var full stopp i kommunikasjonen, og så skriver hun en sang om meg. Jeg tenkte «Det er greit. Er det sånn du vil håndtere dette? Karma, sa Perry til Corden.

Men i en podkast med Ariana Huffington i helgen forteller Perry at hun er klar for å legge feiden bak seg:

– Jeg er klar for å legge det bak meg. Absolutt, 100 prosent. Jeg tilgir henne og jeg beklager om jeg har gjort noe feil og forventer det samme fra henne. Jeg mener det faktisk er på tide, sa popstjernen i samtalen som ble strømmet live lørdag.

HAR IKKE UTTALT SEG: Taylor Swift, her på scenen under et Formel 1-arrangement i Texas 22. oktober i fjor. Foto: Suzanne Cordeiro , AFP

– Det finnes større problemer i verden. Jeg elsker henne, og jeg ønsker det beste for henne. Hun er en fantastisk låtskriver, og jeg tror både hun og jeg kan være representanter for sterke kvinner, som kan stå samlet til tross for sine uenigheter, fortsatte Perry ifølge Entertainment Online.

Podkasten kom dagen etter at Swift returnerte til Spotify etter å ha holdt musikken sin unna tjenesten i tre år. Dagen Swift valgte å komme tilbake til strømmetjenesten, var også samme dag Katy Perry lanserte sitt nye album, «Witness». Flere reagerte på sammentreffet og tolket det som et forsøk fra Swift på å ødelegge for Perry.

Til Rolling Stone har Swift tidligere fortalt at «Bad Blood» handler om en kvinnelig artistkollega som hun aldri var sikker på om hun var venner eller uvenner med.

Swift fortalte også at denne popstjernen gjorde noe så forferdelig at de ble fiender:

– Hun forsøkte i praksis å ødelegge en hel arenaturné. Hun forsøkte å stjele flere av folkene mine bak min rygg, sa hun i 2014.

Swift har så langt ikke kommentert Perrys siste utspill.

