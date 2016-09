Katy Perry og Madonna kler av seg for Hillary

Superstjernen Katy Perry bruker sin nakne kropp som klikkåte for å sanke stemmer til Hillary Clinton. Madonna følger etter.

Katy Perry står for den hittil mest originale oppfordringen til å stemme ved det kommende presidentvalget i USA - nemlig ved å kle av seg og aktivt innrømme at hun vil bruke sin nakne kropp som agn for at amerikanske sofavelgere skal komme seg til stemmeurnene.

Og i Katy Perrys tilfelle er det Hillary Clinton som er den eneste rette for å fylle presidentstolen. Perry har ved flere ganger også tidligere vist sin beundring for Clinton og brukt sin egen berømmelse for å rette søkelyset mot hennes valgkamp.

I en humoristisk video som er publisert på Katy Perrys egen Facebook-side og Twitter-konto ivrer hun for at absolutt alle i absolutt alle fasonger kan og bør bruke sin stemmerett. Selv er hun kledd i pysjamas, dekket av amerikanske flagg, som hun river av seg mot slutten av videoen og står splitter naken igjen, før hun blir «hentet» av politiet (spoiler alert: Videoen kan inneholde sladdestriper...).

I morgentimene onsdag var videoen sett hele 2,3 millioner ganger bare på Perrys Facebook-side. Katy Perry la ut videoen i går, i forbindelse med National Voter Registration Day.

Samtidig kom en enda større musikk-celebritet på banen; Madonna.

På sin Instagram-konto postet hun onsdag morgen et fiffig beskåret toppløsbilde av seg selv med beskjeden: «I'm voting naked with Katy Perry!!».

Også Madonna er en like svoren tilhenger av Hillary Clinton som hun er motstander av Donald Trump og har oppfordret sine fans til å stemme Clinton også tidligere.

«Jeg stemmer på intelligens. Jeg stemmer for like rettigheter for kvinner og alle minoriteter. Kvinner styrer verden, nå må vi komme oss ut og begynne å støtte hverandre», skrev Madonna nylig i en post på Instagram og Twitter under tittelen; Living for Hillary.

Så får vi se om nakenheten får noen innvirkning på valget tirsdag den 8. november...