Katy Perry: – Jeg gjorde mye mer enn å kysse en jente

Under en tale om LHBTQ-likeverd snakket sangeren om sine egne seksuelle erfaringer sett i lys av sin strengt religiøse oppvekst.

Katy Perry (32) holdt i helgen tale under en galla for Human Right Campaign, en lybbygruppe for LHBTQ-rettigheter, i Los Angeles. Sangeren møtte opp, sammen med blant annet America Ferrera og Lena Dunham, for å bli hedret med National Equality Award.

Ifølge NME fortalte Perry om hvordan hun var redd for å utforske sin egen seksualitet da hun vokste opp i et evangelisk kristent hjem.

– Mine første ord var mamma og pappa, Gud og Satan. Rett og galt lærte jeg på flanellograf (…) Da jeg vokste opp var homoseksualitet synonymt med vederstyggelighet, sa hun i talen.

MENNESKERETTIGHETER: Anne Holton, America Ferrera,Katy Perry og Lena Dunham under The Human Rights Campaign-gallaen denne helgen. Foto: Christopher Polk , AFP

I 2008 hadde hun en megahit med sangen «I Kissed A Girl» - noe hun tok opp i talen:

– Jeg får ut sannheten og maler mine fantasier på disse små popsangene, som for eksempel «I Kissed A Girl». For å være ærlig, gjorde jeg mye mer enn det.

Perry fortalte også at hun i Jesus-leirene «ba om at det homoseksuelle skulle gå bort», fordi hun ikke klarte å forene det med bildet av seg selv som en gospelsyngende, from jente.

– Det jeg visste var at jeg var nysgjerrig, og selv da visste jeg at seksualitet ikke er så sort-hvitt som denne kjolen, sa popstjernen – som også tok selvkritikk:

– For å være ærlig har jeg ikke gjort alt riktig, men da den låten kom ut i 2008, visste jeg at jeg startet en konversasjon, og store deler av verden så ut til å være nysgjerrige nok til å synge med.

(Saken fortsetter under videoen)



Hun sier det var da hun begynte å jobbe i musikkindustrien at hun kom ut av «boblen» sin og forsto at LHBTQ-miljøet ikke var noe å være redd for.

– Disse menneskene var ikke i nærheten av hva jeg hadde lært meg å frykte. De var de mest frie, sterke, snille og inkluderende menneskene jeg noensinne hadde møtt, understreket Perry.

I starten av mars ble det klart at Perry og Hollywood-stjernen Orlando Bloom (40) gikk hver til sitt etter et ett år langt forhold. De uttalte at de tok en «respektfull og kjærlig pause». Like etter klippet sangeren seg kort og bleket håret, i en sveis som både Miley Cyrus og Scarlett Johansson har testet før.

– Jeg har alltid ønsket å se ut som Miley Cyrus, jeg har alltid ønsket meg denne gøyale hårklippen, sa Perry da og la til at hun ønsker å redefinere hva det betyr å være feminin.