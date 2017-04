Låt-for-låt-anmeldelse: Karpe Diem i Oslo Spektrum

Rapduoen er i gang med den første av tre utsolgte konserter i hovedstadens storstue.

VG anmelder alle låtene – saken oppdateres fortløpende.

«Attitudeproblem»

De kommer på som hettekledde fanger, innleid av «purk». En brå åpning, og helt logisk å begynne med denne låten om ord tatt ut av sin kontekst. Lyden er grusom i starten, men blir tung og betonet av kruttsmell på «pang, pang, pang». Voldsom start.

«Jens»

«Ingen skal fortelle meg at de så denne dagen komme», sier Chirag. «Alle de som har sitteplasser må skjønne at det er faen meg ikke sitteplasser!» Før han flyr over i denne overgangen fra rasistisk tendens til å være pikenes Jens. Det er en tett og stram fremføring, der bandet vil veldig mye. Og slutten prøver å løfte taket. Men lydmannen er ikke helt enig med dem.

Foto: Trond Solberg , VG

«Vestkantsvartinga»

Det blir fort ordentlig morsomt igjen. Tatt ned til en seigere åttitallsversjon i skjæringspunktet mellom rock og rap. Nesten som Beastie Boys. Det løfter en låt som egentlig er litt slitt i arrangementet, til noe mye mer riktig og gøy.

«Hvite menn som pusher 50»

Denne trenger de egentlig ikke bruke mikrofonen på. Åpenbart ingen i salen som ikke kan absolutt hele teksten. Emilie Nicolas er ikke med på scenen på «krokodille, polospiller»-mellomspillet, men dukker opp i det voldsomme skjermspillet bak. Bra, men trygt.

«Påfugl»

Scenen er så omfattende at det ser ut som de prøver å venne seg til å bruke den. Magdi løper ut til siden i starten, mens Chirag holder seg med bandet bak. De trenger ikke gjøre noe som helst med «Påfugl». Også her er det åpenbare savnet av gjestevokal – for eksempel fra Yosef Wolde-Mariam – påtrengende. Om man absolutt skal være litt surpomp.

Foto: Trond Solberg , VG

«Spis din syvende sans»

Chirag alene med gitaristen helt fremme på scenen – eller hva man skal kalle denne løpebanen de har bygget ut i publikum. Uten noe annet. Endelig bruker de sceneformatet til noe. Her får han også en fra publikum opp til å hjelpe til. Sjarmerende, ekte og rørende skjørt.

«Sulten»

Nesten hele bandet midt i salen nå. Usikker om det er riktig å kalle tolkningen av denne Arif-låten en cover. De har gjort Arifs sultne mørke til noe lystig og smilende. Ekstrem kontrast til i sted. Det snubler litt i versene, men har et strålende og fistpumpende refreng.

TOR MARTIN BØE