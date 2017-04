Kjetil Rolness var på Karpe Diem-konsert i Oslo Spektrum og likte det

Skjelte dem ut torsdag. Hyller dem nå.

Som VG meddelte var sosiolog Kjetil Rolness (pusher 56) ute med leppa om rapduoen noen timer før de startet den første av tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum.

Der tok han for seg kontrasten mellom Karpes utsagn om at «ytringsrommet er innskrenket» og det faktum at de når bredt ut med det meste de sier og gjør.

I respons fikk Rolness en invitasjon til fredagens show, som han takket ja til.

Og nå ser den tidligere musikkjournalisten Rolness ut til å ha latt seg begeistre, i en slik grad at han børster støvet av gamle kunster og skriver en anmeldelse på Facebook, med tittelen «HELMAX KARPE DIEM!».

BLIDERE NÅ: Kjetil Rolness. Foto: LINE MØLLER

«Lysshowet var MAD bra, men greide ikke overstråle sjarmen og gutsen til gutta, som greide å skape allsang selv på låter uten sang. Faktisk var det mer prating i selve låtene, enn mellom låtene, slik vi er vant til fra f.eks. Beatles, Eagles eller Monroes», skriver Rolness.

– Å fyttikatta



Rolness er for mange best kjent under kunstnernavnet Jens Pikenes og som vokalist i det glorete underholdningsorkesteret Penthouse Playboys.

ALTER EGO: Jens Pikenes. Foto: KRISTIAN HELGESEN

Følgelig ble Karpe-slageren «Jens» noe av en favoritt for ham fredag kveld.

«... helt BEYOND at Karpe-gutta hadde laget en egen låt til meg – eller mitt muligens mer berømte alter ego: "Å fyttikatta det er pikenes Jens, Jens, Jens, Jens, Jens!" Magdi dro etterpå en arabisk hymne om Allah, så da var faktisk de to største guddommene i vår nye flerkulturelle virkelighet representert på en fin måte», melder Rolness.

Kritisk og sarkastisk



Sosiologen har over 25.000 følgere på Facebook, og er sterkt engasjert i innvandrings- og flyktningpolitikk, ofte i lange innlegg med kritisk blikk og sarkastisk tone.

ROER GEMYTTENE: Chirag Rashmikant Patel i Karpe Diem. Foto: TROND SOLBERG

I møtet med Karpe Diem på scenen slår han fast at:

«Denne konserten viser at rasene, kjønnene, religionene, generasjonene, og til og med folk fra øst- og vestkanten i Oslo kan ha det festlig sammen, også før vi blir fulle.»

Under Rolness' post kommenterer Karpe Diems Chirag Patel:

«Vi kan, og kommer til å komme fram til en løsning om vi bare møtes personlig fremover. Ikke på twitter, brosjan. Du og jeg er ganske like. Pikenes Jens begge to».