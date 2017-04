Kjetil Rolness hudfletter Karpe Diem

Sosiologen og Penthouse Playboys-vokalisten gir rapduoen en verbal kalddusj i forkant av deres store festaften.

I kveld holder Karpe Diem den første av tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum.

I den forbindelse er duoen intervjuet av Aftenposten, i en sak titulert «Karpe Diem: – Vi føler at ytringsrommet er innskrenket».

I intervjuet diskuteres de mange kontroversene Karpe Diem har vært involvert i de siste årene. Der kommer det frem at Chirag Patel blir trist av kritikken de får.

– Vi er alltid ikke nordmenn, og jævlig utakknemlige, sier han til avisen.

– Vi hadde årene 2010/2011 der vi satt på voksenbordet på ordentlig, og bare var «fy faen, disse er flotte karer». Og så skulle det ikke så mye til før folk synes at du mangler manérer.

LANGER UT: Kjetil Rolness. Foto: LINE MØLLER

Ironisk oppgjør



Dette får sosiolog Kjetil Rolness til å reagere. I et langt innlegg på Facebook går han til verks – med en solid dose ironi – på denne måten:

«SLIPP DEM FRI! Vi har ikke samvittighetsfanger i Norge. Men vi har Karpe Diem. Ingen må tro at det er lett å være rebell bare fordi man fyller Oslo Spektrum tre kvelder på rad. Norges mest populære, kritikerroste, kulturelitehyllede og toppolitikeromfavnede band har tross alt fått ganske mye tyn for sine mange SVÆRT KONTROVERSIELLE ytringer», skriver Rolness.

«KULTURELITEHYLLET»: Karpe Diem på Spellemannprisen i januar. Foto: KRISTER SØRBØ

Han lister dermed opp noen av disse ytringene, som duoens oppgjør med kommentarfelt-klimaet, deres kritikk av daværende justisminister og deres bruk av ordet jøde i en sangtekst.

I forbindelse med sistnevnte tema setter Rolness duoen opp mot «liberale, sekulære og ateistiske bloggere/forfattere/forleggere i f.eks. Pakistan og Bangladesh» som «ikke fikk mulighet til å komme med en lignende forklaring av egen begrepsbruk før de ble skutt eller hugd med machete av rasende islamister».

ORDKNAPP: Karpe Diem-manager Silje Larsen Borgan. Foto: KAJA BRUSKELAND

Amnesty



Men Amnesty har en jobb å gjøre her i Norge også, påpeker sosiologen – stadig ironisk i tonen:

«I alle fall for to utsatte minoritetspersoner. "Vi føler at ytringsrommet er innskrenket," sier Karpe Diem som denne uka opptrer med egne låter og tekster foran 27.000 mennesker. Dette er følelser Norge ikke har råd til å såre eller ignorere. Særlig har de mest priviligerte gruppene i vårt samfunn et ansvar for å ta dem på alvor. I Ullevål hageby har vi nå laget en støttegruppe for Chirag og Magdi, og oppfordrer alle til å gjøre det samme, ikke minst andre hvite menn som pusher eller har bikka 50. Norge er er fritt land. Vi kan ikke godta at våre politiske favorittartister blir kneblet på denne måten», avslutter han.

Rolness har ikke besvart VGs forespørsler om utdypning av hans synspunkter til denne saken.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Karpe Diem. Deres manager Silje Larsen Borgan opplyser om at de ikke har tid.

– Jeg ser at Rolness har latt seg provosere av en Aftenposten-overskrift og raljerer litt, men har dessverre ikke tid til å lese alt, sier manageren.

– Har en listeplass til overs i morgen om han vil på konsert, legger hun til.

– Lite velvillig



En av dem som har engasjert seg i kommentarfeltet under Rolness' innlegg er Martin Bjørnersen, som har lang fartstid som hip hop-skribent i publikasjoner som Natt & Dag og Klassekampen.

HIP HOP-EKSPERT: Martin Bjørnersen. Foto: HELGA BREKKE MATHISEN

Han synes Rolness er lite velvillig i sin lesning av Karpe Diems budskap.

– Begrenset ytringsrom er jo noe Rolness og kanskje særlig hans meningsfeller i kommentarfeltet vanligvis er veldig opptatt av, sier Bjørnersen.

Han mener at Rolness oppildner «kommentarfeltkrigerne».

– Av typen som kan ha lange haranger om hvordan norsk kultur, vestlig demokrati og ytringsfrihet rakner om vi ikke får kalle en neger et sotrør lenger, og skrive lange, forulempede innlegg om hvordan Karpe Diem er de egentlige rasistene fordi de en gang skrev en sang som heter «Hvite menn som pusher 50».

Hårfin balanse



Etter Bjørnersens oppfatning må rappere veie sine ord nøye før de slipper dem løs i vår tids debattklima.

– De balanserer på en syltynn linje for hva de kan si, før noen skriver kronikk og man har det gående. Nettopp det «kontræriatet» som representeres av Rolness burde egentlig ha felles sak med Karpe Diem her.