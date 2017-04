Karpe Diem bryter med manager Morten Andreassen

Bryter med en av Norges mest profilerte managere.

Norges største hip hop-duo skal ikke jobbe mer med Morten Andreassen som manager.

Bruddet bekreftes overfor VG av begge parter.

Les også: Beskyldes for jødehets

Andreassen har vært manager for Karpe Diem i drøye seks år, en periode hvor duoen har gått fra å være populære rappere til noe nært allemannseie.

Manageren har i senere tid vært godt synlig som bakmann for bokseren Cecilia Brækhus. Han jobber i tillegg som advokat for John Christian Elden.

Så du? Ny familielykke i Karpe-leiren

Han styrte også Marit Larsens karriére da den var som hetest.

Andreassen er forøvrig kjent for sine tette bånd til kronprinsparet – og for velutviklet næringsvett, eksemplifisert her:

(saken fortsetter under videoen)

Bruddet kommer like før Karpe Diem gyver løs på tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum. Den første finner sted torsdag 20. april.

NY MANAGER: Silje Larsen Borgan. Foto: KAJA BRUSKELAND/LITTLE BIG SISTER

Silje Larsen Borgan har figurert som Karpe Diems PR-sjef siden de startet «Heisann Montebello»-konseptet høsten 2015.

Hun tar over som duoens nye manager.

– Utrolig stort! Chirag og Magdi er vanvittig proffe, dyktige, inspirerende og jobber utrolig hardt og dedikert. Det er en ære å få en enda viktigere rolle i deres univers, sier hun.

– Vi er stolte over at Silje sa ja, uttaler Karpe Diem selv.