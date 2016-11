Karpe Diem vant pris for Anundsen-kritisk låt

SENTRALEN (VG): Det ble full pott for Karpe Diem på kveldens P3 Gull, hvor de ble hyllet for låten som skapte rabalder i fjor høst.

Karpe Diem stakk både av med prisen for «årets live» og «årets låt». Sistnevnte fikk de for låten hvor de tar et oppgjør med nettroll og kommentarfeltet, og justisminister Anders Anundsen (Frp) blir stemplet som en «feiging». Låten kom ut i fjor høst, da Anundsen fortsatt var ansvarlig statsråd for asylfeltet.



Magdi i Karpe Diem sa i takketalen at han håper de tre små barna hans aldri vil forstå hva låten handler om.





Teksten er basert på ting de har plukket opp i kommentarfeltet, som: «De sa de kom fra fattigdom, men hadde råd til båt hit» og «hunder født i staller er ikke hester eller gårsdyr».

– Jeg håper de vokser opp og ikke forstår den låten her, jeg håper de ikke kan relatere seg og ikke kjenner seg igjen i teksten. Jeg håper jeg må forklare hva som skjer i musikkvideoen, sier Magdi i takketalen.

Astrid S heiet på samboeren



Årets P3 Gull gikk av stabelen på Sentralen i Oslo.

– Det er kjempegøy å være her i kveld, jeg tror kvelde blir veldig bra og gleder meg særlig til å se Julie synge, sa Astrid Smeplass til VG på den røde løperen.

VINTAGE-SKJØRT: Julie Bergan har kjøpt skjørtet sitt på en vintagebutikk i London. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Hun avslørte at hun ikke overraskende heiet på samboeren Julie Bergan i kveld, som var nominert til hele to priser, «årets nykommer» og «årets låt».

Bergan gikk imidlertid ikke til topps i noen av kategoriene.

2016: Ikke bare glamour



Det er Kristoffer Cezinando som nå kan kalle seg «årets nykommer». Han ankom P3 Gull sammen med Sophie Elise Isachsen.



Men 2016 har ikke bare vært glamour for rapperen.



– Hvis jeg ser tilbake på 2016, så ser jeg for meg selv sitte og spise brødskiver på en eller annen kjip klubb backstage et eller annet sted, sa Cezinando til VG på den røde løperen.

ÅRETS NYKOMMER: Cezinando vant pris. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Fikk du med: deg? I år er Alan Walker millionbedrift. I fjor hadde han sommerjobb hos mormor.



– Man skal få lov til å vise det man vil

NRK hadde ikke spart på glitteret under sendingen i kveld og de norske artistene kom togende opp den røde løperen. Tomine Harket kom i sort kjole og høye lårhøye støvletter, og kommenterte på vei inn bildet hun la ut på Instagram denne uken med teksten «kle av deg».

Harket var nominert til «årets låt» sammen med Unge Ferrari for «Nostalgi 3Millioner».

– Det er bare det at for meg så er kropp utrolig fint og det er ikke noen grunn til å skjule det. Jeg synes at som kvinne skal man få lov til å føle seg fin, for seg selv, ikke nødvendigvis for en «dude» eller hva enn det er, sier Harket til VG.

– Det er bare at man skal få lov til å vise det man vil, understreker hun.



KOM IKKE ALENE: Tomine Harket på den røde løperen i kveld. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Merkelig å følge «Skam» fra utsiden

DELTE UT PRIS: Thomas Hayes delte ut pris på P3 Gull. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Men det var ikke bare artister og nominerte som stile på den røde løperen på P3 Gull i kveld. Thomas Hayes, tidligere «Skam-William», sier han har hatt en travel, spennende og morsom høst. Men også han er veldig spent på hva som skjer mellom Even og Isak.

– Hvordan har det vært å følge med på «Skam» fra utsiden?

– Det er spennende i seg selv. Det har vært litt merkelig, men samtidig veldig morsomt, sier han til VG.

