Karpe Diem betaler flyreisen så Rakavans bestevenn kan komme i begravelsen

Flyturen fra Australia til Stavanger er dyr, særlig på studentbudsjett, derfor tok Ismaiil Mohamud kontakt med Karpe Diem og ba om hjelp til å få broren hjem til begravelsen.

Rakavan Jeevaharan (21) ble meldt savnet i Trondheim 15. august da han ikke kom hjem fra et fadderukearrangement. Mandag denne uken ble en mann funnet død i Nidelva, og dagen etter bekreftet politiet at avdøde var Rakavan.

Yahya Mohamud (21) er en av Rakavans beste venner, de to har kjent hverandre siden de startet på videregående, forteller lillebroren, Ismaiil Mohamud. I sommer flyttet Yahya til Australia for å studere. 15. august forsvant kompisen, og en stor leteaksjon pågikk i flere dager.

– De siste to ukene har vært et mareritt for broren min. Da den triste beskjeden kom på mandag knakk han helt sammen. Jeg har prøvd å snakke med ham, men han har vært litt borte, forteller Mohamud til VG.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

Mohamud forteller at han og broren snakket om at det ville vært fint om han kom hjem til Rakavans begravelse. Men det er dyrt å reise fra Australia til Stavanger. Derfor ville Mohamud se hvor mye penger han kunne klare å samle inn til brorens reise.

– Jeg sendte en melding til Karpe Diem på Instagram, forteller han.

Tirsdag klokken 17.02 ble han oppringt av et telefonnummer han ikke kjente, og i andre enden var Chirag Rashmikant Patel.

– Han sa at det var det minste han og Magdi kunne gjøre var å betale flyreisen til broren min, forteller Mohamud.

Han legger ikke skjul på at den siste tiden har vært tung, og er veldig takknemlig for det de to rapperne gjør for broren.

– Jeg kan ikke beskrive hvor glad broren min ble for at han kunne komme hjem til Rakavans siste reise. Jeg er ganske sikker på at Rakavan setter pris på det de gjør også, forteller han.

På Instagram har Mohamud skrevet om hendelsen, og takker rapduoen på vegne av familien:

«Dette viser at disse menneskene er mer enn bare artister. Chirag og Magdi, masse kjærlighet fra meg og mine. Tusen takk», fortsetter han, og avslutter med at Rakavan er dypt savnet.

Musikken til Karpe Diem kjente de to guttene seg veldig igjen i, og de er store fans. Derfor var sendte han melding til akkurat de to.

– Jeg er sikker på at Rakavan hadde gjort det samme om det var motsatt. Det var bare godt i den gutten, avslutter Mohamud.

Karpe Diems management ved Trine Jacobsen bekreftet historien overfor TV 2.