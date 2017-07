TMZ: Kanye West bryter med Tidal

Kanye West mener kompisen Jay-Z og Tidal skylder ham penger. Derfor trekker han seg fra strømmetjenesten.

Det er TMZ som melder at Kanye West skal ha klaget på at Tidal skylder han rundt tre millioner dollar (rundt 25 millioner kroner).

Det vanligvis velinformerte nettstedet skriver at West har vært misfornøyd med Tidal over en lengre periode, og at hans advokater for flere uker siden sendte et brev til Tidal der det påstås at strømmetjenesten skylder Kanye West penger.

Følgelig vil West trekke seg fra Tidal, skriver TMZ.

Overfor CNBC har verken Tidal eller RocNation - som ironisk nok også er Jay-Zs selskap og som representerer begge superstjernene - kommentert saken.

Kanye West er en av Tidal-eier Jay-Z's beste venner og samarbeidspartnere, noe som gjør denne feiden ekstra pikant. De to superstjernene har også turnert sammen. Blant annet ga de nordmenn en real hiphop-leksjon i Telenor Arena i 2012.

Ifølge TMZs artikkel er det utgivelsen av Kanye Wests siste album, fjorårets «The Life Of Pablo», som er kjernen i striden. Albumet ble utgitt eksklusivt på Tidal, noe som skal ha sørget for halvannen million nye - og kjærkomne - abonnenter til strømmetjenesten.

Det er bonuser i forbindelse med denne avtalen som Kanye West og hans advokater mener de ikke har fått utbetalt.

TMZ opplyser at krangelen virker fastlåst, all den tid Tidal på sin side mener at Kanye West ikke har levert videoer til alle singlene fra dette albumet, slik det skal ha komme frem av kontrakten.

Til dette skal West ha svart at han leverer videoene når han får utbetalt det Tidal skylder ham.

Strømmetjenesten Tidal har også tidligere vært ute i hardt vær på grunn av sine skyhøye ambisjoner om å bli større enn både AppleMusic og Spotify.