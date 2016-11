Kanye West vil fortsatt stille som presidentkandidat i 2020

Under en konsert avslørte rapperen samtidig at han ikke stemte under årets valg, men hvis han hadde gjort det ville det vært på Trump.

På scenen i San Jose i California så konstaterte Kanye West at han vil stille som presidentkandidat i 2020.

– Jeg er bekymret for å sette vårt konsept inni å gjøre jobben på en ny måte, men om ingen vil gjøre det på den måten vil jeg stille i 2020 og gjøre det selv, sa han fra scenen, ifølge E Online.

US Weekly skriver at han flere ganger i løpet av konserten sa at han ville stille som presidentkandidat, og at han ville være en annerledes type president.

2015: Vil definitivt stille til valg

Den fem minutter lange videoen som ligger på YouTube er ifølge NME bare en av flere politiske innlegg West holdt under konserten. Under en av disse talene avslørte rapperen at han ikke brukte stemmeretten sin ved dette valget.

– Men om jeg skulle gjort det hadde jeg stemt på Trump, sa han fra scenen.

Fikk du med deg? Fikk presidenttips av Obama

Flere i publikum tok til Twitter for å kommentere utsagnene.

«Jeg er stor fan, og jeg har forsvart mye tull i løpet av årene, men at han støtter Trump. Han får være alene», skriver en.

En annen savner «den gamle Kanye»

Ifølge US Weekly så oppfordret West også folk til å slutte å fokusere på rasisme.

– Spesielt til svarte mennesker, slutt å fokusere på rasisme. Verden er rasistisk OK, det er fakta. Vi er et rasistisk land, ropte han fra scenen.

Husker du? Trumps verste fornærmelser

Rapperen brukte mye scenetid på å fortelle sine politiske meninger, noen mente han brukte i overkant mye tid.

En annen meldte at folk både hadde satt seg ned, og forlatt lokalet etter hans lange taler om politikk, 2020, meninger og utdanningssystemet.

Til slutt var det en som ba om å få pengene tilbake.

Wests meninger står i sterk kontrast til hans kone Kim Kardashian Wests syn. Hun har vært åpen om at hun støtter Hillary Clinton.

– Så det gjorde jeg. Jeg tenkte på tingene som er så viktige for meg at de overskygger alt annet, som våpenregulering og å beskytte kvinners rett til trygg og lovlig abort, skrev hun på sin hjemmeside da hun kunngjorde støtten.

Åpnet opp: Ekteparet West fortalte om alt fra usikkerhet til nakenselfies

Kardashian West familie har også vært uttalt Clinton-supportere, bortsett fra hennes tidligere stefar, Caitlyn Jenner. Hun har lenge vært åpen om at hun stemmer republikansk. Det standpunktet har hun flere ganger måttet forsvare ovenfor andre transkjønnede i hennes egen serie «I am Cait».