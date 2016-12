Kanye West tilbake i offentligheten etter innleggelsen

Rapperen har verken blitt sett eller hørt siden han ble innlagt på sykehus for litt over to uker siden. I natt viste han seg for første gang igjen.

Kanye West ble innlagt til observasjon på et sykehus i Los Angeles 22. november. Da var utmattelse og dehydrering årsaken for innleggelsen. Selv om han ble skrevet ut fra sykehuset første desember, har det vært tyst fra både rapperen og hans familie.

Les også: Lady Gaga ber for Kanye West på Twitter

I går var han for første gang ute i offentligheten siden innleggelsen. Ifølge blant annet NME og Us Weekly delte kunsteren Giovanni Bassan et bilde av rapperen på sin private Instagram-konto, med teksten «K er i huset».

Flere amerikanske medier meldte i etterkant at West ikke hadde flyttet hjem til familien etter at han ble utskrevet. De har også spekulert i om rapperen skulle skilles fra kona Kim Kardashian West, men de har senere blitt avvist igjen.

Husker du? Bekymret for Kanye West

Rapperen har tidligere fått mye oppmerksomhet for sine utbrudd på Twitter, men siden innleggelsen har det vært stille. I likhet med sin kone Kim Kardashian West som heller ikke har lagt ut noe på sosiale medier siden hun ble ranet i Paris i oktober.

Kanye West hadde egentlig planlagt konserter på sin USA-turné ut året, men disse avlyste han dagen før han ble innlagt.

Fikk du med deg? Ekteparet West åpner opp i intervju sammen

De siste konsertene han dog gjennomførte fikk han massiv kritikk for, og flere fans reagerte på utsagnene han hadde fra scenen. Han holdt blant annet en lengre politisk tale i San Jose hvor han både annonserte at han ikke stemte ved årets valg, støttet Trump og fortsatt vil stille som president i 2020.