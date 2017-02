Kanye West slettet Trump-twittermeldinger

Rapper Kanye West (39), som tidligere har støttet Donald Trump både fra scenen og på sosiale medier, har nå fjernet twittermeldingene om møtet med presidenten.

West, også kjent som mannen til realitystjernen Kim Kardashian West, har vært ute i hardt vær den siste tiden med turnéavlysing og sykehusinnleggelse.

Under valgkampen ga flere i Kardashian-familien uttrykk for at de var Hillary Clinton-tilhengere, mens Kanye åpent støttet Donald Trump.

I november ble han møtt med buing da han under en konsert i San Jose fortalte publikum at han støttet den nyvalgte presidenten, og på konserten etter skjelte han ut alle fra Mark Zuckerberg til Beyoncé.

Deretter ble «Life of Pablo»-turneen avlyst og West innlagt på sykehus. Den offisielle årsaken til sykehusinnleggelsen var dehydrering og utmattelse etter en lengre turnéperiode, men flere amerikanske medier har spekulert om innleggelsen skyldes rapperens mentale helse.

I desember var Kanye utskrevet og tilbake i rampelyset, og 13. desember møtte han president Trump i Trump Tower i New York.

Trump fortalte at de to snakket om livet, men ville ikke utdype ytterligere.

– Vi er bare venner. Han er en bra mann, sa han ifølge The Guardian.

Kanye selv beskrev møtet på Twitter, der han sa han ønsket å diskutere «multikulturelle saker» og at han mente det var viktig å ha en «direkte kommunikasjonslinje med vår kommende president om vi virkelig ønsker forandring», ifølge Billboard.

Artisten skrev også at han ønsket å diskutere mobbing, modernisering av undervisningsplaner og volden i Chicago, ifølge Reuters. West vokste opp i Chicago.

I etterkant av møtet fikk West mye motbør på Twitter, og mandag var det klart at twittermeldingene ikke lenger står på hans Twitter-profil.

Kanye har ikke selv forklart årsaken til at han slettet meldingene. Kjendisnettstedet TMZ hevder at artisten skal være misfornøyd med flere av Trumps handlinger etter innsettelsen som president, men nevner ingen kilde.