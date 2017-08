Kanye West saksøker forsikringsselskap for 10 millioner

Artisten avbrøt turneen sin i november, men ennå har han ikke fått utbetalt summen turneen var forsikret for.

I fjor høst var Kanye West på turné med sitt siste album «Life of Pablo». I november reagerte flere fans på rapperens utsagn fra scenen, de innebar blant annet at han definitivt ville stille til presidentvalget i 2020 og at han ville stemt på Trump.

Kort tid etter avlyste West resten av sin planlagte turné, og samme dag ble han innlagt på sykehus på grunn av sin psykiske helse.

Nå skriver flere amerikanske medier at rapperens turnéselskap, Very Good Touring, saksøker forsikringsselskapet Lloyd for nesten 10 millioner dollar for skader, advokatutgifter og konsertinntektstap.

Ifølge Fox News skriver Very Good Touring i rettsdokumentene at de hadde forsikring for uttilsiktet kroppsskade eller sykdom for hele turneen, og at West sykehusinnleggelse faller innenfor det.

Wests turneselskap søkte om å få utbetalt forsikringspengene allerede to dager etter at han avlyste resten av konsertene, skriver Huffington Post. Ni måneder senere har de fortsatt ikke betalt noe, skriver avisen.

Very Good Touring hevder på sin side at Lloyd prøver å vise til at Wests bruk av marijuana er bakgrunnen for at han ble lagt inn, og det faller ikke under forsikringsavtalen, skriver kjendisnettstedet TMZ.

West var innlagt på sykehus i en drøy uke i november. Den offisielle grunnen til innleggelsen var dehydrering og utmattelse etter en lengre turnéperiode. Flere amerikanske medier fortsatte likevel å spekulere i at det var rapperens mentale helse som egentlig var grunnen.