Kanye West på møte hos Donald Trump

Rapperen møtte den påtroppende presidenten i Trump Tower i dag.

Kanye West ble for omtrent to uker siden skrevet ut av sykehuset hvor han var innlagt til observasjon. Han var innlagt på grunn av dehydrering og utmattelse i slutten av november.

Forrige uke viste hans seg offentlig for første gang, og i dag kom bildene av at han har vært på møte hos Donald Trump i Trump Tower i New York.

Les også: Tilbake i offentligheten etter innleggelsen

Internasjonale medier som har omtalt besøket, blant annet Daily Mail og TMZ, har ikke funnet ut hva møtet dreide seg om. Begge nettstedene skriver at møtet varte i omtrent 15 minutter, og at de to møtte pressen i lobbyen i etterkant av møtet.

Trump fortalte at de to snakket om livet, men ville ikke utdype noe mer.

– Vi er bare venner. Han er en bra mann, sa han ifølge The Guardian.

SAMLET I TRUMP TOWER: Donald Trump og Kanye West møtte pressen i lobbyen etter møtet i New York. Foto: Andrew Kelly , Reuters

Avisen skriver også at de to poserte foran pressen etter at de kom ut av gullheisen i Trump Tower. Den påtroppende presidenten ville ikke svare på hvorvidt rapperen var aktuell til å opptre på seremonien hvor han blir president.

Les også: Lady Gaga ber for Kanye West på Twitter

Daily Mail skriver at West ikke svarte på spørsmål om han fortsatt vil stille til valg i 2020, slik som han proklamerte under en konsert tidligere i høst.

– Jeg vil bare at dere skal ta bildene nå, svarte han ifølge nettstedet.

Rapperen annonserte sitt kandidatur for første gang under MTV Video Music Awards i 2015.

Før West ble innlagt fikk han massiv kritikk for sine siste konserter på «Life of Pablo»-turné. Rapperen avlyste de siste konsertene på turneen like før han ble innlagt.

Husker du? Bekymret for Kanye West

De siste konsertene han gjennomførte reagerte fansen på at han snakket om politikk. Deriblant sa han at han ville stemt på Trump, om han hadde stemt ved årets valg.