TMZ: Justin Bieber tiltalt i Argentina

En argentinsk domstol har tiltalt popstjernen etter at han skal ha fått livvaktene sine til å banke opp en fotograf og stjele pengene og utstyret hans.

Justin Bieber besøkte Buenos Aires på sin Sør-Amerika-turne i 2013. Der skal han angivelig ha sendt livvaktene sine på en fotograf utenfor en klubb. I 2014 var han ønsket tilbake til den argentinske byen til avhør i saken.

I 2015 sendte en domstol ut en arrestordre på Bieber og to av hans livvakter som skal ha vært involvert i saken. Årsaken var at verken idolet eller hans management har vært å få tak i for avhør.

Kjendisnettstedet TMZ meldte onsdag at Bieber nå er tiltalt for å angivelig skulle beordret livvaktene sine til å banke fotografen, så stjele pengene og utstyret hans.

Ifølge anonyme kilder nettstedet har i Bieber-leiren vil advokatene anke tiltalen.

Fox News skriver at popstjernen i 2017 skal ta med seg sin «Purpose»-turné til Sør-Amerika, hvor Argentina er et av hans største markeder. Dit vil han ikke kunne reise uten å bli arrestert.

Ifølge Magasinet US Weekly twitret Bieber i mai at han var lei seg for at han ikke fikk holdt konserter i Argentina.

«Argentinske Belibers. Det er ingenting annet jeg vil enn å ta med meg «Purpose»-turneen til dere, men argentinske myndigheter vil ikke tillate det. Så beklager» skrev han ifølge magasinet.

Kort tid etter fulgte han opp med at han gjerne kommer om ting endrer seg, men at på daværende tidspunkt var det ikke mulig.

Tidligere i år sto konserter i fare fordi han var innkalt til å vitne i en rettssak i Miami. Også der var Bieber anklaget for å ha kommandert livvaktene til å ta en fotograf som tok bilder av artisten.

Slo til fan

Tidligere i år skapte Bieber overskrifter etter at han slo til en fan i Barcelona. I videoen under kan man se at fanen stikker ansiktet inn gjennom det åpne bilvinduet til artisten, før han blir slått av artisten, så trekker seg unna blodig og forslått.

I 2013 startet skandalene for Bieber med fyllekjøring og kjendiskrangel blant annet, i år har han skapt overskrifter for sine utsagn om sosiale medier og mot fansen. Først avlyste han «Meet & Greet», men valgte likevel å møte en kjendisdatter kort tid etter. Så nektet han å stille opp på bilder med fansen, for så å slette sin egen instagramkonto.