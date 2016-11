Telter i fem måneder for Bieber

Allerede et halvt år før Justin Bibers konsert i Brasil har de ivrigste fanmedlemmene stilt seg i kø.

Selv om popidolets verdensturnè «Purpose Tour» kommer til Brasil først i mars 2017, har enkelte av den sør-amerikanske fansen slått opp telt utenfor konsertarenaen i Rio.

Målet er å komme først inn i salen for å sikre de beste plassene foran scenen, melder den brasilianske avisen Globo.com ifølge Seventeen.

– Vi er her for idolet våres, og kjærligheten for ham har fått oss til å utføre galskapen, sier en fans til avisen.

Fanskaren holder køplassene på skift, slik at skolegang og jobbforpliktelser blir overholdt.

Da Bieber gjestet Norge i 2013 var det også kødannelser utenfor Telenor Arena, men ikke et halvt år før konserten. De ivrigste kom faktisk ikke før i morgentimene før konserten.

– De første kom i halv seks-tiden, og natten har vært stille. Dette er et godt planlagt arrangement, så alt ligger til rette for at dagen i dag skal forløpe veldig bra, sa innsatsleder i politiet i Asker og Bærum, Dag Funderud.

Heller ikke da han var her i september var det sammenlignbare kødannelser i forkant.