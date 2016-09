Sophie Elise og Emilie «Voe» Nereng slakter Justin Bieber

Bloggerne refser popstjernen for dårlig innstilling til arbeidet.

«Justin må hate jobben sin».

Slik lyder tittelen på et blogginnlegg Sophie Elise Isachsen (21) har postet i etterkant av den ett år eldre Justin Biebers konsert i Telenor Arena fredag kveld.

Isachsen har sett Bieber opptre før; senest ved den avbrutte Chateau Neuf-konserten i 2015. Følgelig hadde hun et lite håp om at han skulle gjøre litt opp for seg nå.

Det synes hun ikke at superstjernen gjorde – tvert imot.

LATSABB? Justin Bieber på Telenor Arena fredag. Foto: MATTIS SANDBLAD

Hun synes han ikke gir fansen det de betaler for.

«Husk på at dette er en kveld han tjener vilt mye penger på, og likevel velger han å for det første synge playback på en god 50% av låtene», skriver hun.

Videre mener Isachsen at det Bieber driver med er latskap.

KREVER ARBEIDSMORAL: Sophie Elise Isachsen. Foto: ODIN JÆGER

«Når det er playback gidder han ikke engang å late som om han synger, han henvender seg ikke en eneste gang til publikum sett bort fra et par innøvde linjer om å være «bare et menneske», han subber rundt på scenen og ser ut til å kjede seg.»

Bloggeren påpeker at folk går til kjipe, dårlig betalte jobber hver dag, og at Bieber burde gjøre sin godt betalte ordentlig.

«Og om du er sliten, så drar du ikke ut og fester på kvelden rett etterpå, for det hadde han energi til. Men å smile til publikum som har brukt masse penger og tid på å se han, det ble for mye gitt.»

SKUFFET FAN: Emilie Nereng. Foto: VOEBLOGG.NO

Isachsen stiller seg også bak de mange som synes det virker som om superstjernen har en mørk sky over hodet.

FORNØYD FAN: Rano Akbar. Foto: PRIVAT

«Han er et menneske som ikke ser ut til å ha det så jævlig fett i livet», mener hun.

Isachsens manager opplyser at bloggeren ikke har anledning til å kommentere innlegget ytterligere.

Kollega Emilie «Voe» Nereng (20) støtter Isachsens tirade, og har skrevet om lørdagens konsert på sin blogg.

– Det er komisk at turneen hans heter «The Purpose Tour», for det virker jo ikke som om han har funnet noen mening med livet, sier Nereng til VG.

– Jeg blir ikke sint, mest lei meg, fortsetter hun.

– Jeg får lyst til å si at han bør ta seg sammen, for jeg fikk følelsen av at han gjør dette kun for penger. Og billettene er ganske dyre. Man har et ansvar for jobben man gjør.

Konsertarrangør Atomic Soul ønsker ikke å kommentere saken. Det samme gjelder Biebers plateselskap Universal.

– Har gjort jobben sin



Bieber-blogger Rano Akbar (20) er dypt uenig med de ovennevnte bloggerne.

Hun mener det er forståelig at Bieber er sliten.

– Men han leverte og lagde god stemning. Han er en av verdens rikeste ungdommer, både på det materielle og erfaring, så hvorfor fortsette hvis han hater jobben sin, lurer hun på.

Akbar sier hun har snakket med både beliebere og mindre dedikerte konsertgjengere som er tilfreds med det de fikk.

– Så lenge fansen er fornøyd, har han gjort jobben sin.

Isachsen påpeker at hun uansett hadde en trivelig kveld.

Hun ankom Bieber-konserten sjøveien sammen med blant andre Linnéa Myhre, Astrid Smeplass og Tone Damli.

