Slik var Bieber-konserten i Aarhus

«Veltilpass», «avslappet» og «skuffende» skriver anmelderne. Onsdag kommer superstjernen til Stavanger.

Justin Bieber har i ett år turnert med «Purpose»-platen sin, og mandag gjestet han Jydsk Veddeløpsbane foran 40.000 tilskuere. Anmelderne er enige om én ting – det skortet ikke på energien fra fansen. Stjernen selv, derimot, skal ha tatt en rolig dag på jobben.

– Moden Bieber

Danske BT gir konserten fire av seks stjerner, og synes Bieber så veltilpass ut på scenen.

– Borte var det store, ville over-øvde sceneshowet. I stedet løp han veltilfreds rundt iført (merchandise) shorts, T-skjorte og munnmikrofon og lot avslappet publikum synge sammen med ham, skriver avisen.

BT melder om en flørtende Bieber som tok seg tid til å nyte gode vibber fra publikum. Anmelderen savnet imidlertid hits som «Despacito» og «I'm The One», og mener mange rolige numre la en demper på konserten.

Et av høydepunktene skal ha vært da Bieber trakk to fans opp på scenen til låten «Children».

Sist tenåringsidolet gjestet Danmark, fikk han kritikk for å ha virket trøtt, sur og lat. BTs anmelder mener det var en mer moden Bieber som returnerte til Danmark.

– Solen sto høyt over Aarhus, Justin Bieber var for én gang skyld ikke en idiot og når han for alvor kaster valpefettet og bryter med sine gamle barnehits, vil han ha verden for sine føtter godt inn i fremtiden, skriver avisen.

– For noe sprøyt!



Stavanger Aftenblads anmelder var imidlertid ikke like imponert.

– Han er daff, mumler og virker ikke å ha tatt tranen sin. Noe kan sikkert skrives på kontoen for å ville være cool, og ikke en spinnvill barnestjerne, MEN KOM IGJEN! Til tider har han energi som en påse potetmjøl, mener Leif Tore Lindø.

Heller ikke Biebers snakk mellom låtene går hjem hos anmelderen. «Uinspirert», «dumt» og «kleint» er dommen.

– For noe sprøyt! Knoting, langdrygt, stemningsdempende og klabb nå igjen og syng, mann!

Flere av publikummerne skal ha svimt av i køen under Aarhus-konserten, ifølge lokalavisen Århus Stiftstidende. De hadde ventet i timevis for å sikre seg gode plasser, men hadde ikke tilgang på mat og drikke. Minst ti stykker skal å besvimt i «Golden Circle»-køen, og arrangørene mottar nå kraftig kritikk fra foreldrene.

Onsdag står Bieber på Forus Travbane i Stavanger under «Den Store Sommerfesten». Det skal fortsatt være noen billetter igjen av totalt 36.000.