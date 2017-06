Seline (10) fikk møte Justin Bieber

STAVANGER (VG) Artisten kjørte motocross på familiens eiendom, og moren Juliann Nesvik Årdal tok da med de to barna bort for å hilse.

Julianne Årdal Nesvik bor på gården der Justin Bieber kjørte motocross i går ettermiddag. Hun og mannen eier området og banen.

Mannen hadde fått en telefon hvor de ba om tillatelse til å ta med noen på kjøring på banen i går ettermiddag. Han hadde ikke fått beskjed om hvem, og ikke sagt noe mer til kona før han gikk i et møte.

HILSEN: Eldste datteren til Juliann var ikke hjemme da Bieber var på besøk, så hun fikk en autograf av artisten. Foto: Privat

– På ettermiddagen her så ser jeg at det er noe som skjer der borte, så jeg begynte å lure. Jeg først bort alene og pratet med dem. Da de to yngste barna kom hjem fra trening tok jeg med dem bort, forteller hun.

Etter de kom bort kom også Bieber tilbake fra sin utflukt på Jæren.

– Han begynte å snakke med barna og spurte hvor gamle de er og sånn. De fikk noe smågodt av han og pratet litt med han, forteller Nesvik.

Hun hadde egentlig fått streng beskjed om å ikke ta opp mobilen.

– Men jeg tenkte at når en verdensstjerne først er her så må jeg spørre om et bilde og en autograf til min eldste som ikke var hjemme. Om han ble sur så fikk han bare bli det, tenkte jeg. Men han syns det var helt greit, forteller hun.

– Jeg tror nok dette er litt uvirkelig for barna i dag. Det har nok ikke gått helt opp for dem ennå, legger hun til.

Justin Bieber er i Stavanger for å spille en konsert onsdag kveld. Ifølge Stavanger Aftenblad skal han leie huset til Bjørn Maaseide for anledningen.