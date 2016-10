Olav Stubberud (24) ble Justin Biebers turnéfotograf

24-åring fra Rykkinn har fulgt superstjernen på årets største internasjonale popturné.

Olav Stubberud er i ferd med å bli en av Norges mest ettertraktede artistfotografer.

Han har blant annet vært Kygos hoff-fotograf gjennom en toårsperiode, og har tatt et utall scenebilder av bergensartisten – sett av millioner via Kygos sosiale medier.

Nå ser han ut til å være inne i varmen hos en hakket større stjerne.

STJERNESKYTER: Olav Stubberud, her avbildet på Bieber-turneen. Foto: DUSTY KESSLER

Stubberud forteller at han var med Justin Bieber som turnéfotograf på syv konserter under den fortsatt pågående «Purpose»-turneen.

Han presiserer at han ikke kan uttale seg ut over dette.

Fotografen startet med å skyte på hjemmebane i Bærum, ved konsertene Bieber holdt i Telenor Arena 23. og 24. september.

Deretter var Stubberud med på de påfølgende fem konsertene i Finland, Sverige og Danmark. Det bekreftes av flere kilder overfor VG.

– Supertalent



Bieber har som kjent en norsk borger til i sitt entourage: Danseren Mona Berntsen. Hun satte pris på å få med en landsmann på turneen.

– Det var utrolig stas å se Olav gripe sjansen han fikk, sier hun.

– I tillegg til å være et supertalent bak kamera jobbet han beinhardt, var så profesjonell som man kunne be om, og ikke minst veldig produktiv.

Den amerikanske fotografen Dusty Kessler er også med på «Purpose»-turneen, som fotograf for oppvarmingsbandet The Knocks.

– Vi elsket å ha med Olav, sier Kessler.

– Vi gikk rundt på arenaene sammen, for å finne de beste posisjonene. Olavs konsertbilder er veldig naturlige og har en livsstil-edge ved seg. Han går den ekstra milen.

Siden Biebers Instagram for tiden ligger brakk, er det foreløpig begrenset spredning av Stubberuds bilder av stjernen.

Noen av dem har fotografen lagt ut på sin Instagram:

Der uttrykker han også takknemlighet over å ha fått være med på turneen. «Thanks for having me @justinbieber», skriver Stubberud ved et bilde som fanger Bieber backstage:

Her er Biebers to norske hjelpere avbildet sammen:

Stubberud foreviget denne omfavnelsen mellom Bieber og Mona Berntsen:

Bieber-manager Scooter Braun postet dette bildet fra Telenor Arena. Ifølge Stubberud er det hans:

24-åringen har reist verden rundt med Kygo. Her i et noe utmattet øyeblikk på scenen da Kygo spilte i Tokyo nylig:

To norske artister har også fått en fot inn i «Purpose»-turneen. Dagny Nordvoll Sandvik sang med oppvarmingsbandet The Knocks i Londons O2 Arena denne uken:

Og Julie Bergan varmet opp for Bieber på begge norgeskonsertene i september: