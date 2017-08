Norske Mona har danset med Bieber siden 2015. Nå takker hun ham for en vakker reise.

Forrige uke avlyste Justin Bieber resten av sin Purpose-turné på grunn av «uforutsette omstendigheter». Da gjensto 15 konserter i USA, Canada, Japan, Hong Kong, Filippinene og Singapore.

Tirsdag kveld takket Biebers norske danser, Mona Berntsen, for tiden på turné ved å legge ut en rekke bilder fra turen på Instagram:

«Wow, for en vakker reise!», starter hun.

Bieber avviser: Hevdet turneen ble avlyst av religiøse grunner

Hun skriver at turneen har bestått av 152 konserter, i over 100 byer og i mer enn 50 land. Hun får ikke fullrost det talentfulle teamet som har stått bak konsertene:

«Dette showet har vært mitt liv siden midten av 2015 og jeg er takknemlig for absolutt alt. Jeg har vokst både profesjonelt og som menneske gjennom denne reisen», skriver hun.

Oslo-konsertene: – Utrolig følelsesladet på en veldig fin og minneverdig måte

Berntsen takker Nick Demoura, hoveddanseren, som først oppdaget henne og ga henne jobben på turneen, før hun til slutt takker hovedpersonen selv:

«Og jeg takker deg Justin Bieber for at du er den du er. Jeg er takknemlig og vil for alltid sette pris på minnene og årene sammen. Jeg ønsker alle dere alt vel i fremtiden og i deres neste prosjekter».

Berntsens ville sommer: 54 byer med Justin Bieber

Fremover vil Berntsen ta med seg erfaringene og det hun har lært fra «Purpose»-turneen inn i sine nye prosjekter, skriver hun.

Se hva Berntsen røper om Justin Bieber under

I juni var Justin Bieber i Stavanger, og da fortalte Berntsen at hun har lært sin sjef å kjenne gjennom disse årene. Og til tross for vekslende omtale av både Bieber og konsertene hans, så kjenner hun ham på en annen måte.

– Det er kanskje ikke like spennende å lese om, men han er en helt vanlig ung mann som har et liv i et sterkt lys, fortalte hun da.

Hun avslørte også at hun ikke så for seg at hun kunne reise på samme måte for alltid, men at hun ville være utøvende danser så lenge hun kunne. Men hun hadde ingen konkrete fremtidsplaner i juni.

– Så får vi se hva det neste blir, sa hun.

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med Mona Berntsens manager Nassir Achour.