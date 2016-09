Justin Biebers norske danser: – Utrolig følelsesladet

Mona Berntsen (26) er én av Justin Biebers mest betrodde og viktigste dansere. Hun er i lykkerus etter sist helgs to konserter på Telenor Arena.

Mona Berntsen må nesten klype seg litt i armen over sjansen til å danse bak en av verdens aller ypperste stjerner gjennom en hektisk turné som varer i hele 2016.

Spesielt er det å komme hjem til Bærum og vise showet på hjemmebane.

– Jeg flyttet herfra for syv år siden med en drøm å bli profesjonell danser i verdenstoppen, og det å komme tilbake med nettopp det jeg flyttet for, har vært utrolig følelsesladet – på en veldig fin og minneverdig måte, sier Berntsen til VG.

– Er disse to konsertene det mest spesielle du har opplevd hittil i karrieren?

– I hjertet mitt vil disse utvilsomt stå som to av de mest spesielle sceneopplevelsene, takket være energien jeg følte fra venner, familie og det norske folk, mener hun.

På sin Facebook-side har hun også lagt inn en video fra Telenor Arena sist helg der Justin Bieber filmer seg selv med GoPro-kamera på en selfiestang. Videosnutten avsluttes med at han gir Berntsen et kyss på kinnet – som en ekstra gest i hennes hjemland.

GREP SJANSEN: Mona Berntsen flyttet til Los Angeles etter at hun vant den skandinaviske utgaven av «So You Think You Can Dance» i 2008. Siden har prestisjeoppdragene blitt flere og flere. Foto: ANDREAS IHLEBÆK

Mona Berntsen ønsker imidlertid ikke å gå direkte inn på superstjernens gjøremål i løpet av de snaue to døgnene Justin Bieber og hans store crew oppholdt seg i Norge, eller om han sa noe spesielt om Norge, ettersom hans siste besøk her i landet endte den famøse «vann»-skandalen» på Chateau Neuf i Oslo for snart ett år siden.

Likevel kunne TV2 melde at Justin Bieber med et større følge tok luftveien med helikopter til Stryn på sin fridag søndag før to konserter i Helsinki mandag og tirsdag. Dette bekreftet direktør Lorentz Hjelle ved Hjelle hotell overfor tv-kanalen.

Derimot deler Mona Berntsen gjerne hva hun og resten av dansecrewet rakk å gjøre innimellom trening og konserter.

– På turné ser vi nye byer omtrent annenhver dag, så det var viktig for meg at Norge ble spesielt for hele teamet og ikke bare meg. Selv om det ikke var lagt opp til noen fridag i Oslo, fikk mitt team og jeg til en del aktiviteter mellom slagene; vi hadde blant annet en fin velkomstlunsj i sportsbutikken Juice, ziplining ned Kollentårnet og en liten fest med ballonger og kake på BAR Tjuvholmen, forteller Berntsen som tidligere også har danset i Justin Biebers videoer.

Hun har fått en rekke nye venner gjennom sitt prestisjeoppdrag på denne turneen.

– Om du sender en gruppe kollegaer på en reise jorden rundt sammen over flere år, hvor man fire dager i uken har felles kontortid, så vil forholdene naturligvis utvikle seg til både mingling og vennskap. Det samme gjelder også for vårt team på denne turneen.

– Hvor mye har en slik jobb å si for din fremtidige karriere, tror du?

– I tillegg til den åpenbare verdien som en plattform ut til en enorm fanskare, er alt det jeg lærer bak scenen noe som er med på å legge et viktig grunnlag for min karriere på sikt. Teamet består av verdens dyktigste på alle felt, så jeg prøver alltid å suge til meg kunnskap – fra den kreative oppbyggingen av musikken og det visuelle, til produksjon og logistikk for en milliardbedrift som det denne turneen er.